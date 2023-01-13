Пів години та чотири інгредієнти: рецепт солоної карамелі в домашніх умовах
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Спробувавши солону карамель лише раз, ви закохаєтесь у неї назавжди
Для приготування солоної карамелі вам знадобиться лише чотири прості складові: цукор, масло, жирні вершки та сіль. Усе, до чого ви додасте таку карамель матиме неперевершений вершковий смак. Вона доповнить торти, кекси та імбирне печиво, а у поєднанні зі скляною вранішнього молока і тосту – зробить відмінним початком будь-якого дня.
Використовуйте покрокову інструкцію від авторки кулінарних книг — Саллі, і незабаром ви матимете банку чудового десерту.
Інгредієнти:
- 1 склянка цукрового піску
- 6 столових ложок вершкового масла кімнатної температури, розрізаного на 6 частин
- 1/2 склянки жирних вершків кімнатної температури
- 1 чайна ложка солі
Приготування:
- Нагрійте цукор-пісок у каструлі (бажано уникати посуду з антипригарним покриттям) на середньому вогні, постійно помішуючи термостійкою гумовою лопаткою або дерев’яною ложкою. Спочатку цукор буде утворюватиме грудки, а незабаром розплавиться в густу коричневу рідину бурштинового кольору.
- Коли цукор повністю розтане, додайте вершкове масло, перемішуйте поки воно не розтане і не перетвориться в однорідну із цукром масу. Будьте обережні на цьому етапі, адже карамель дуже пузириться при додаванні масла. Якщо ви помітили, що масло відокремлюється або якщо цукор злипається, зніміть з вогню та енергійно збийте, щоб знову з’єднати і поверніть на вогонь.
- Після того як масло розтопиться і з’єднається з карамелізованим цукром, помішуючи дуже повільно додайте жирні вершки. Після додавання вершків припиніть помішувати та дайте покипіти 1 хвилину, доки маса не підніметься.
- Зніміть з вогню та додайте сіль. Перед використанням дайте трохи охолонути.
Така карамель може зберігатись в холодильнику до одного місяця. Від холоду вона застигне, тож перед споживанням трохи підігрійте десерт при кімнатній температурі. Якщо ви плануєте святкувати Масляну увесь Бабський тиждень — приготуєте такий смаколик і ласувати млинцями буде ще приємніше. До речі, у карамель можна додавати подрібнені горішки, так вона стане ще смачнішою і поживнішою. Минулого разу "Телеграф" писав, без яких продуктів не можна обійтись у разі відключення світла.