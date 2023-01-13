Борошно вам не знадобиться: як приготувати поживні вівсяні млинці з яблуками

А ще цей рецепт відмінний, бо в ньому зовсім немає глютену

Вівсяні млинці містять багато клітковини та білків, що робить їх кориснішими та поживнішими. Це чудова ідея для смачного сніданку, до речі, досвідчені господині смажать такі млинці із запасом та заморожують, а потім розігрівають у мікрохвильовій печі або тостері. Вівсяні оладки цілком можуть скласти конкуренцію пишним панкейкам і тонким мереживним млинцям.

Рецептом цього корисного та смачного сніданку поділився з нами американський сайт безглютенової їжі glutenfreeonashoestring.com.

складові

Вівсяні пластівці — 1 склянка

Молоко — 0,5 склянки

Яблука — 2 шт

Яйце — 2 шт

Сіль за смаком

Цукор — 1 ст.л

Спосіб приготування

Залийте вівсяні пластівці гарячим молоком і залиште на 10 хвилин. У набряклі пластівці вбийте 1 яйце, додайте щіпку солі, цукор за смаком. Вимийте та очистіть яблука, видаліть серцевину. Натріть яблуко на великій тертці і додайте в масу вівсяну та ретельно перемішайте. Смажте млинці на сковороді. Подавайте з медом чи варенням.

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