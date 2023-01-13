Як приготувати повноцінну вечерю з мінімумом метушні: запечена курка з овочами в банці
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Ідеальна страва для тих, хто цінує час, але любить смачно поїсти
Якщо ви бажаєте приготувати просту, але смачну вечерю — просто дістаньте банку і складіть туди м'ясо з овочами. За годину ви отримаєте чудову страву для всієї родини. Найзручніше те, що у такий спосіб можна приготувати відразу кілька місткостей, а під час чергового відключення світла у вас буде повноцінний обід. Якщо ви хочете, щоб ця страва не охолола — просто загорніть банку в рушник, так вона якийсь час залишатиметься теплою. Для більш традиційної вечері ви можете приготувати курку з ідеальною скоринкою.
Автор рецепта розповідає, що використання банки — дивовижна ідея, адже м'ясо виходить дуже соковитим, а приготування не займає багато часу.
Складові
- Курка — 2 кг
- Цибуля — 1 шт
- Помідор – 1 шт
- Лавровий лист — на смак
- Болгарський перець – 1 шт
- Сіль за смаком
- Перець — на смак
- Спеції — на смак
Спосіб приготування
- Нарізаємо курку невеликими шматками, а овочі кубиками.
- Укладаємо м'ясо та овочі зі спеціями у дволітрову банку шарами: шар м'яса, солимо його та додаєм трохи горошин перцю і лавровий листок; далі – суміші овочів, повторюємо. Важливо, що ніякої рідини до банки з куркою додавати не треба.
- Закриваємо банку новою залізною кришкою без гумки, або складеною в кілька шарів фольгою та ставимо в холодну духовку. Важливо ставити не на дно, а на решітку або деко для смаження.
- Вмикаємо духовку, виставляємо температуру 180 градусів і запікаємо курку годину – півтори.
А якщо ви хочете спробувати щось новеньке, зверніть увагу на соковите м'ясо в незвичайній паніровці або курячі крильця з неймовірно смачним соусом.