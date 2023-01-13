Як приготувати повноцінну вечерю з мінімумом метушні: запечена курка з овочами в банці

Ідеальна страва для тих, хто цінує час, але любить смачно поїсти

Якщо ви бажаєте приготувати просту, але смачну вечерю — просто дістаньте банку і складіть туди м'ясо з овочами. За годину ви отримаєте чудову страву для всієї родини. Найзручніше те, що у такий спосіб можна приготувати відразу кілька місткостей, а під час чергового відключення світла у вас буде повноцінний обід. Якщо ви хочете, щоб ця страва не охолола — просто загорніть банку в рушник, так вона якийсь час залишатиметься теплою. Для більш традиційної вечері ви можете приготувати курку з ідеальною скоринкою.

Автор рецепта розповідає, що використання банки — дивовижна ідея, адже м'ясо виходить дуже соковитим, а приготування не займає багато часу.

Складові

Курка — 2 кг

Цибуля — 1 шт

Помідор – 1 шт

Лавровий лист — на смак

Болгарський перець – 1 шт

Сіль за смаком

Перець — на смак

Спеції — на смак

Спосіб приготування

Нарізаємо курку невеликими шматками, а овочі кубиками. Укладаємо м'ясо та овочі зі спеціями у дволітрову банку шарами: шар м'яса, солимо його та додаєм трохи горошин перцю і лавровий листок; далі – суміші овочів, повторюємо. Важливо, що ніякої рідини до банки з куркою додавати не треба. Закриваємо банку новою залізною кришкою без гумки, або складеною в кілька шарів фольгою та ставимо в холодну духовку. Важливо ставити не на дно, а на решітку або деко для смаження. Вмикаємо духовку, виставляємо температуру 180 градусів і запікаємо курку годину – півтори.

А якщо ви хочете спробувати щось новеньке, зверніть увагу на соковите м'ясо в незвичайній паніровці або курячі крильця з неймовірно смачним соусом.