Як приготувати оригінальну заправку для салату з авокадо та йогурту за п’ять хвилин

Якщо ви хочете спробувати щось нове — зверніть увагу на корисну заправку з йогурту та авокадо

Аби ваші кулінарні витвори були не лише смачними, а й корисними – пропонуємо скуштувати зелений соус. На приготування у вас піде не більше п’яти хвилин, а салати набудуть свіжого та ніжного смаку. Ви також можете приготувати домашній майонез без яєць, але йогуртові заправки дуже прикрашають страви, особливо овочеві.

Як повідомляє budgetbytes.com, такий соус підходить не тільки для салатів, але і до птиці, а також до бутербродів. Найкраще готувати цю заправку за допомогою блендера або кухонного комбайна, але можна використовувати і підручні засоби — наприклад, ретельно все збити віночком.

Складові:

Йогурт грецький — 200 мл

Сік лайма — 1 ст.л

Авокадо — 1 шт

Часник — 1 зубчик

Чорний перець і сіль — за смаком

Приготування:

Авокадо очистити і побризкати соком лайма. Часник очистити та роздавити. Відправити всі інгредієнти в чашу блендера і збити до однорідної маси.

Як ви бачите, рецепт до смішного простий, але будь-які страви, в які ви його додасте — миттєво покращаться. Такий соус добре поєднується з простими сніданками, які можна приготувати за п’ять хвилин, омлетами та сандвічами.