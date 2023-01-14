Економний рецепт смачного яблучного печива: всього 15 хвилин та мінімум інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Яблучне печиво за цим рецептом зможе приготувати навіть кулінар-початківець
Зараз особливо актуальні швидкі рецепти із простим набором продуктів. Тому пропонуємо вам приготувати смаковите печиво з яблук, яке випікається за 15 хвилин, а інгредієнти для нього знайдуться у кожної господині. Раніше ми розповідали, як приготувати просте печиво на кефірі, зберігайте собі в колекцію нескладні та швидкі рецепти.
Про цей смаколик розповіла кулінар Олександра, яка вважає, що смачно їсти потрібно щодня.
Складові:
- Масло вершкове — 55 г
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 1 склянка
- Борошно — 1,5 склянки
- Сметана – 3 ст. л
- Розпушувач — 1 ч. л
- Сіль — 1/4 ч. л
- Яблуко — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло збийте з цукром і яйцем до утворення легкої маси.
- У миску просійте борошно, сіль та розпушувач.
- В суміш масла та яєць поступово всипте борошно та додайте сметану. Ретельно перемішайте.
- Очистьте яблуко, видаліть серцевину та наріжте кубиками товщиною 0,5 сантиметра.
- У тісто всипте яблука та обережно перемішайте дерев’яною ложкою.
- На лист, застелений пергаментним папером, викладіть тісто чайною ложечкою.
- Випікайте 12-15 хвилин при температурі 200° C.
Як ви бачите, рецепт справді дуже простий. Якщо ви любите корицю – сміливо додавайте її до тіста. Минулого разу ми розповідали, як приготувати незвичайний балканський пиріг із тіста філо зі шпинатом, до речі, рецепт витяжного тіста там теж є.