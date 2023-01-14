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Економний рецепт смачного яблучного печива: всього 15 хвилин та мінімум інгредієнтів

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Смачна та ароматна випічка сподобається поціновувачам яблук
Смачна та ароматна випічка сподобається поціновувачам яблук. Фото www.imperialsugar.com

Яблучне печиво за цим рецептом зможе приготувати навіть кулінар-початківець

Зараз особливо актуальні швидкі рецепти із простим набором продуктів. Тому пропонуємо вам приготувати смаковите печиво з яблук, яке випікається за 15 хвилин, а інгредієнти для нього знайдуться у кожної господині. Раніше ми розповідали, як приготувати просте печиво на кефірі, зберігайте собі в колекцію нескладні та швидкі рецепти.

Про цей смаколик розповіла кулінар Олександра, яка вважає, що смачно їсти потрібно щодня.

Складові:

  • Масло вершкове — 55 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор — 1 склянка
  • Борошно — 1,5 склянки
  • Сметана – 3 ст. л
  • Розпушувач — 1 ч. л
  • Сіль — 1/4 ч. л
  • Яблуко — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло збийте з цукром і яйцем до утворення легкої маси.
  2. У миску просійте борошно, сіль та розпушувач.
  3. В суміш масла та яєць поступово всипте борошно та додайте сметану. Ретельно перемішайте.
  4. Очистьте яблуко, видаліть серцевину та наріжте кубиками товщиною 0,5 сантиметра.
  5. У тісто всипте яблука та обережно перемішайте дерев’яною ложкою.
  6. На лист, застелений пергаментним папером, викладіть тісто чайною ложечкою.
  7. Випікайте 12-15 хвилин при температурі 200° C.

Як ви бачите, рецепт справді дуже простий. Якщо ви любите корицю – сміливо додавайте її до тіста. Минулого разу ми розповідали, як приготувати незвичайний балканський пиріг із тіста філо зі шпинатом, до речі, рецепт витяжного тіста там теж є.

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#Рецепт #Печиво #Яблука #Простий рецепт