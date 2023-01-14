Три бюджетні рецепти з перловки, які миттєво закохають вас у цю крупу

Зібрали три простих рецепти страв із перлової крупи, які вам точно сподобаються

З дитинства у багатьох не склалося добрих стосунків з перловкою, тож її часто ігнорують, а дарма. Перлова крупа це спеціально оброблені зерна ячменю, які містять безліч вітамінів, мінералів та корисних мікроелементів. Залізо, фосфор, кальцій та калій, а також вітамін Е – необхідні для здоров’я людини, тому не варто нехтувати цією крупою. Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповідала, про крупи, які можна зберігати роками, так от перловка займає серед них перше місце.

Професор Марк Макрей з Національного університету охорони здоров’я США стверджує, що дотримання дієти багатої цільними зернами перлової крупи знижує ризик серцевих захворювань, ожиріння та діабету.

Різотто з перловки

Автор рецепту зазначає, що різотто з перлової крупи має низький вміст жиру, проте багате на клітковину.

Складові:

Перловка – 250 г

Гриби – 100 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Оливкова олія – 4 ст. л.

Біле сухе вино – 250 мл

Овочевий бульйон – 250–300 мл

Вершки – 200 мл

Куркума

Сіль, перець – за смаком

Твердий сир – 100 г

Спосіб приготування:

Гриби наріжте невеликими шматочками. Дрібно наріжте цибулю та часник. У каструлі нагрійте трохи оливкової олії та підсмажте цибулю, часник та гриби. Коли овочі набудуть золотистого кольору, додайте перлівку і ретельно перемішайте. Влийте у каструлю вино і, помішуючи, доведіть до кипіння. Змішайте овочевий бульйон із вершками, сіллю, куркумою та перцем, і вилийте в каструлю. Готуйте, доки не випарується вся рідина, а крупа не стане м’якою. Наприкінці додайте натертий сир.

Козинаки з перлової крупи

Автор цього бюджетного рецепта розповідає, що такий смаколик зручно брати в дорогу.

Складові:

Крупа перлова — 1 склянка

Цукор — 90 г

Мед — 3 ст. л

Сік лимонний – 1 ст. л

Олія рослинна рафінована -2 ст. л

Спосіб приготування:

Крупу добре промити та просушити. Висипати на суху розігріту пательню, підсушити інтенсивно помішуючи. Додати олію і, постійно помішуючи, підсмажити до золотистого кольору. На повільному вогні постійно помішуючи, розтопити цукор, мед, лимонний сік. Додати крупу та ретельно перемішати. Викласти на підготовлений пергамент. Розрівняти козинаки на пергаменті лопаткою, накрити другим шаром пергаменту й розрівняти качалкою. Через 30 хвилин десерт можна вживати.

Голубці з перловкою та грибами

Автор рецепта вважає, що поєднання капусти, перловки та грибів – ідеальне рішення для дієтичного, але ситного обіду.

Складові:

Капуста – 1 качан

Перловка – 2 жмені

Білі гриби – 5 шт.

Печериці – 15 шт.

Корінь селери – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Масло вершкове – 2 ст. л

Сіль перець

Спосіб приготування:

З капусти виріжте качан. Покладіть качан у пароварку на 15–20 хвилин, потім відокремте 12–16 верхніх листків і відбийте молотком потовщену частину. Перловку добре промийте гарячою водою і залийте великою кількістю холодної води. У сотейнику доведіть крупу до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Злийте рідину та обсушіть за допомогою сита. Очистьте овочі. Наріжте дрібними кубиками цибулю і гриби, на великій тертці натріть моркву і корінь селери. Смажте овочі на сковороді до золотавого кольору. Змішайте смажені овочі з перловкою, приправте олією, сіллю, перцем. Розкладіть капустяне листя, в центр кожного помістіть по 1-2 ст. л начинки й заверніть конвертом. Покладіть у пароварку, готуйте 15-20 хвилин.

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