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Секрет приготування хрусткої картоплі у духовці: виходить швидко та ідеально

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Чудовий рецепт картоплі, що не потребує зайвої метушні
Чудовий рецепт картоплі, що не потребує зайвої метушні. Фото www.inspiredtaste.net

Якщо бажання готувати обмаль, а хочеться смачно поїсти — цей рецепт саме для вас!

У цьому рецепті всього три інгредієнти та мінімальний час приготування, проте картопля виходить ідеально золотавою зовні та пухкою всередині. І головне – ніякого попереднього відварювання.

Раніше ми розповідали про смачні котлети, які можна приготувати з картоплі та ковбаси – це теж гарна ідея для поціновувачів цього овочу.

Автор рецепта пропонує не соромитися і додавати різні прянощі на свій смак.

Інгредієнти:

  • Картопля
  • Рафіноване масло
  • Сіль

Приготування

  1. Картоплю добряче помийте та очистьте від шкірки.
  2. Кожну бульбу розріжте на однакові, середнього розміру, скибочки.
  3. У пательню добряче налийте олії, покладіть картоплю і ретельно перемішайте, посоліть.
  4. Випікайте у розігрітій до 200° C духовці 60 хвилин.

Раніше ми розповідали про секретний інгредієнт, який врятує картоплю у лушпинні від потемніння.

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#Рецепт #Картопля #Духовка