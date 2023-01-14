Секрет приготування хрусткої картоплі у духовці: виходить швидко та ідеально
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Якщо бажання готувати обмаль, а хочеться смачно поїсти — цей рецепт саме для вас!
У цьому рецепті всього три інгредієнти та мінімальний час приготування, проте картопля виходить ідеально золотавою зовні та пухкою всередині. І головне – ніякого попереднього відварювання.
Раніше ми розповідали про смачні котлети, які можна приготувати з картоплі та ковбаси – це теж гарна ідея для поціновувачів цього овочу.
Автор рецепта пропонує не соромитися і додавати різні прянощі на свій смак.
Інгредієнти:
- Картопля
- Рафіноване масло
- Сіль
Приготування
- Картоплю добряче помийте та очистьте від шкірки.
- Кожну бульбу розріжте на однакові, середнього розміру, скибочки.
- У пательню добряче налийте олії, покладіть картоплю і ретельно перемішайте, посоліть.
- Випікайте у розігрітій до 200° C духовці 60 хвилин.
Раніше ми розповідали про секретний інгредієнт, який врятує картоплю у лушпинні від потемніння.