Секрет приготування хрусткої картоплі у духовці: виходить швидко та ідеально

Якщо бажання готувати обмаль, а хочеться смачно поїсти — цей рецепт саме для вас!

У цьому рецепті всього три інгредієнти та мінімальний час приготування, проте картопля виходить ідеально золотавою зовні та пухкою всередині. І головне – ніякого попереднього відварювання.

Раніше ми розповідали про смачні котлети, які можна приготувати з картоплі та ковбаси – це теж гарна ідея для поціновувачів цього овочу.

Автор рецепта пропонує не соромитися і додавати різні прянощі на свій смак.

Інгредієнти:

Картопля

Рафіноване масло

Сіль

Приготування

Картоплю добряче помийте та очистьте від шкірки. Кожну бульбу розріжте на однакові, середнього розміру, скибочки. У пательню добряче налийте олії, покладіть картоплю і ретельно перемішайте, посоліть. Випікайте у розігрітій до 200° C духовці 60 хвилин.

Раніше ми розповідали про секретний інгредієнт, який врятує картоплю у лушпинні від потемніння.