Економніше не вигадаєш: як приготувати смачний хумус з білої квасолі за 10 хвилин

Якщо у вас є банка квасолі — спробуйте зробити неї хумус

Традиційно хумус готують із нуту, але біла квасоля також дуже поживна і є прекрасною альтернативою. А ще вона багата на білок та клітковину.

За цим рецептом ви отримаєте смачну закуску із ніжною кремовою текстурою, яку можна використовувати як доповнення до бутербродів, яєць та овочів. До речі, ця страва стане у нагоді за відсутності світла, і не забудьте прочитати повний перелік усіх продуктів, які варто мати дома під час відключень.

Автори рецепта зазначають, що потрібні інгредієнти є на кожній кухні, тож за наявності квасолі – ви можете приготувати хумус вже зараз.

Інгредієнти:

1 банка білої квасолі, яку треба промити та підсушити

1,5 повні столові ложки соняшникової олії

2 столові ложки оливкової олії

сік 1 лимона

1 подрібнений зубчик часнику

чверть мілко порубаної цибулі

сіль

Що додатково смакуватиме:

по 1/4 чайної ложки кмину та коріандру

1/2 чайної ложки діжонської гірчиці

базилік чи чебрець

Спосіб приготування

Помістіть усі інгредієнти в кухонний комбайн і змішайте до бажаної консистенції. Спробуйте, додайте те, що смакуватиме вам найбільше. Якщо хумус здається вам загустий — додайте столову ложку води.

Раніше ми ділилися незвичайним рецептом сухого варення у духовці.