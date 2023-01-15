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Без цукру, масла та борошна: рецепт неймовірно смачного печива всього із трьох інгредієнтів

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Це один із найпростіших рецептів корисної та смачної випічки
Це один із найпростіших рецептів корисної та смачної випічки. Фото simple-veganista.com

Корисне вівсяне печиво з бананом та шоколадною крихтою ідеально смакуватиме на сніданок

Надзвичайно просте у приготуванні вівсяне печиво з бананами без борошна, яєць чи олії – стане чудовим доповненням вашої колекції рецептів. Якщо вам подобається випічка із мінімальною кількістю інгредієнтів, спробуйте зробити яблучне печиво із продуктів, які є на кухні кожної господині.

Автори рецепта зазначають, що це печиво може зберігатись до двох днів, а їсти його безпечно для фігури у будь-який час доби.

Інгредієнти:

  • 2 дуже стиглих бананів
  • 1 склянка вівсяних пластівців
  • Тертий чорний шоколад

Що додатково смакуватиме:

  • Шоколад можна замінити на кокосову стружку
  • ½ чайної ложки кориці
  • Ваніль
  • ¼ склянки подрібнених горіхів
  • ¼ склянки сухофруктів чи сушених ягід

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180° C. Вистеліть деко пергаментним папером.
  2. Розімніть виделкою банани до однорідної консистенції.
  3. Додати вівсяні пластівці та добре перемішайте. Додайте тертий шоколад і ще раз добряче перемішайте.
  4. Столовою ложкою зачерпніть суміш та викладіть на деко, ви маєте отримати від 12 до 16 порцій печива.
  5. Поставте деко в духовку на центральну решітку та запікайте 15–20 хвилин.
  6. Вийміть з духовки та дайте охолонути кілька хвилин перед вживанням.

Якщо вам подобається цей рецепт, спробуйте приготувати смачні та поживні котлети без м'яса та яєць із популярних інгредієнтів.

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#Рецепт #Банан #Вівсяне печиво #Простий рецепт