Без цукру, масла та борошна: рецепт неймовірно смачного печива всього із трьох інгредієнтів
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Корисне вівсяне печиво з бананом та шоколадною крихтою ідеально смакуватиме на сніданок
Надзвичайно просте у приготуванні вівсяне печиво з бананами без борошна, яєць чи олії – стане чудовим доповненням вашої колекції рецептів. Якщо вам подобається випічка із мінімальною кількістю інгредієнтів, спробуйте зробити яблучне печиво із продуктів, які є на кухні кожної господині.
Автори рецепта зазначають, що це печиво може зберігатись до двох днів, а їсти його безпечно для фігури у будь-який час доби.
Інгредієнти:
- 2 дуже стиглих бананів
- 1 склянка вівсяних пластівців
- Тертий чорний шоколад
Що додатково смакуватиме:
- Шоколад можна замінити на кокосову стружку
- ½ чайної ложки кориці
- Ваніль
- ¼ склянки подрібнених горіхів
- ¼ склянки сухофруктів чи сушених ягід
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180° C. Вистеліть деко пергаментним папером.
- Розімніть виделкою банани до однорідної консистенції.
- Додати вівсяні пластівці та добре перемішайте. Додайте тертий шоколад і ще раз добряче перемішайте.
- Столовою ложкою зачерпніть суміш та викладіть на деко, ви маєте отримати від 12 до 16 порцій печива.
- Поставте деко в духовку на центральну решітку та запікайте 15–20 хвилин.
- Вийміть з духовки та дайте охолонути кілька хвилин перед вживанням.
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