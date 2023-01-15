Без цукру, масла та борошна: рецепт неймовірно смачного печива всього із трьох інгредієнтів

Корисне вівсяне печиво з бананом та шоколадною крихтою ідеально смакуватиме на сніданок

Надзвичайно просте у приготуванні вівсяне печиво з бананами без борошна, яєць чи олії – стане чудовим доповненням вашої колекції рецептів. Якщо вам подобається випічка із мінімальною кількістю інгредієнтів, спробуйте зробити яблучне печиво із продуктів, які є на кухні кожної господині.

Автори рецепта зазначають, що це печиво може зберігатись до двох днів, а їсти його безпечно для фігури у будь-який час доби.

Інгредієнти:

2 дуже стиглих бананів

1 склянка вівсяних пластівців

Тертий чорний шоколад

Що додатково смакуватиме:

Шоколад можна замінити на кокосову стружку

½ чайної ложки кориці

Ваніль

¼ склянки подрібнених горіхів

¼ склянки сухофруктів чи сушених ягід

Приготування:

Розігрійте духовку до 180° C. Вистеліть деко пергаментним папером. Розімніть виделкою банани до однорідної консистенції. Додати вівсяні пластівці та добре перемішайте. Додайте тертий шоколад і ще раз добряче перемішайте. Столовою ложкою зачерпніть суміш та викладіть на деко, ви маєте отримати від 12 до 16 порцій печива. Поставте деко в духовку на центральну решітку та запікайте 15–20 хвилин. Вийміть з духовки та дайте охолонути кілька хвилин перед вживанням.

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