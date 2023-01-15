Як без зусиль приготувати печериці та вразити усіх насиченим грибним смаком
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Гриби за цим рецептом стануть справжньою прикрасою будь-якої страви
Вам точно сподобається цей рецепт, адже для його приготування печериці потрібно лише відправити у духовку. Так вони матимуть більш насичений смак та золотавий колір і стануть гарним доповненням до других страв чи салатів. Також нагадуємо, що в нас є дуже простий рецепт маринованих печериць.
Автор рецепта пропонує використовувати білі печериці, але також зазначає, що так можна приготувати будь-які гриби.
Інгредієнти:
- Печериці – 0,6 кг
- Олія – 2 ст.л
- Чебрець
- Часник – 2 зубчики
- Сіль, перець – на власний смак
- Цедра лимона та декілька пер зеленої цибулі – за бажанням
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200° C. Вистеліть деко пергаментним папером чи фольгою.
- За допомогою волого паперового рушника очистьте гриби від бруду та наріжте скибочками.
- Змастіть деко олією, викладіть туди гриби, посипте чебрецем і ретельно перемішайте аби змастите печериці.
- Запікайте протягом 20 хвилин, час від часу помішуючи.
- Додайте розчавлений часник, сіль та чорний перець і запікайте ще 5-7 хвилин.
- Подавайте печериці посипаними цибулю та цедрою лимона.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачну ікру з опеньків та грибну закуску з часником.