Рус

Як без зусиль приготувати печериці та вразити усіх насиченим грибним смаком

Автор
Анастасія Ніколаєнко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Запікання – один з найпростіших способів приготування печериць
Запікання – один з найпростіших способів приготування печериць. Фото www.inspiredtaste.net

Гриби за цим рецептом стануть справжньою прикрасою будь-якої страви

Вам точно сподобається цей рецепт, адже для його приготування печериці потрібно лише відправити у духовку. Так вони матимуть більш насичений смак та золотавий колір і стануть гарним доповненням до других страв чи салатів. Також нагадуємо, що в нас є дуже простий рецепт маринованих печериць.

Автор рецепта пропонує використовувати білі печериці, але також зазначає, що так можна приготувати будь-які гриби.

Інгредієнти:

  • Печериці – 0,6 кг
  • Олія – 2 ст.л
  • Чебрець
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль, перець – на власний смак
  • Цедра лимона та декілька пер зеленої цибулі – за бажанням

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200° C. Вистеліть деко пергаментним папером чи фольгою.
  2. За допомогою волого паперового рушника очистьте гриби від бруду та наріжте скибочками.
  3. Змастіть деко олією, викладіть туди гриби, посипте чебрецем і ретельно перемішайте аби змастите печериці.
  4. Запікайте протягом 20 хвилин, час від часу помішуючи.
  5. Додайте розчавлений часник, сіль та чорний перець і запікайте ще 5-7 хвилин.
  6. Подавайте печериці посипаними цибулю та цедрою лимона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачну ікру з опеньків та грибну закуску з часником.

Теги:
#Гриби #Печериці #Рецепти