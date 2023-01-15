Як без зусиль приготувати печериці та вразити усіх насиченим грибним смаком

Гриби за цим рецептом стануть справжньою прикрасою будь-якої страви

Вам точно сподобається цей рецепт, адже для його приготування печериці потрібно лише відправити у духовку. Так вони матимуть більш насичений смак та золотавий колір і стануть гарним доповненням до других страв чи салатів. Також нагадуємо, що в нас є дуже простий рецепт маринованих печериць.

Автор рецепта пропонує використовувати білі печериці, але також зазначає, що так можна приготувати будь-які гриби.

Інгредієнти:

Печериці – 0,6 кг

Олія – 2 ст.л

Чебрець

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – на власний смак

Цедра лимона та декілька пер зеленої цибулі – за бажанням

Приготування:

Розігрійте духовку до 200° C. Вистеліть деко пергаментним папером чи фольгою. За допомогою волого паперового рушника очистьте гриби від бруду та наріжте скибочками. Змастіть деко олією, викладіть туди гриби, посипте чебрецем і ретельно перемішайте аби змастите печериці. Запікайте протягом 20 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте розчавлений часник, сіль та чорний перець і запікайте ще 5-7 хвилин. Подавайте печериці посипаними цибулю та цедрою лимона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачну ікру з опеньків та грибну закуску з часником.