Ви маєте це негайно спробувати: рецепт неперевершеного смаженого пирога з мандаринами

Готуємо без зусиль – смажений на пательні пиріг з мандаринами

Смажений пиріг – це ноу-хау простого та швидкого приготування солодких страв. По-перше, це економне рішення, адже ви не маєте розігрівати духовку. По-друге, задіяна усього лише одна конфорка, а по-третє, карамелізовані мандарини – це надзвичайно смачно. Варто лише раз скуштувати такий пиріг, і ви будете постійно його готувати. Також нагадуємо, що нещодавно ми розповідали, як приготувати смачне печиво всього із трьох інгредієнтів, і серед них немає ані цукру, ні масла та борошна.

Яна, авторка блогу в Instagram зазначає, що готовий пиріг миттєво зникає, а сам процес приготування напрочуд легкий та швидкий. Ба більше, завдяки цьому рецепту жінка змінила своє ставлення до приготування їжі на позитивне.

Інгредієнти:

Тісто:

3 яйця

100 г молока

80 г цукру

50 г рослинної олії

200 г борошна

10 г розпушувача

цедра лимона

ванілін

Начинка:

6/7 мандаринів середнього розміру

50 г вершкового масла

60 г цукру

мелений кардамон

кориця

Приготування:

На нагріту пательню кладемо вершкове масло та цукор, постійно помішуючи лопаткою доводимо до карамельного кольору. На готову карамель викладаємо зрізом до низу почищені та розрізані навпіл мандарини. Все гарненько притрушуємо спеціями та наливаємо тісто. Накриваємо кришкою, і смажимо на маленькому вогні. Готовність пирога перевіряємо шпажкою.

Раніше "Телеграф" ділився смачним рецептом сирної запіканки з гарбузом, а також рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глинської.