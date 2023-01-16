Ви маєте це негайно спробувати: рецепт неперевершеного смаженого пирога з мандаринами
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Готуємо без зусиль – смажений на пательні пиріг з мандаринами
Смажений пиріг – це ноу-хау простого та швидкого приготування солодких страв. По-перше, це економне рішення, адже ви не маєте розігрівати духовку. По-друге, задіяна усього лише одна конфорка, а по-третє, карамелізовані мандарини – це надзвичайно смачно. Варто лише раз скуштувати такий пиріг, і ви будете постійно його готувати. Також нагадуємо, що нещодавно ми розповідали, як приготувати смачне печиво всього із трьох інгредієнтів, і серед них немає ані цукру, ні масла та борошна.
Яна, авторка блогу в Instagram зазначає, що готовий пиріг миттєво зникає, а сам процес приготування напрочуд легкий та швидкий. Ба більше, завдяки цьому рецепту жінка змінила своє ставлення до приготування їжі на позитивне.
Інгредієнти:
Тісто:
- 3 яйця
- 100 г молока
- 80 г цукру
- 50 г рослинної олії
- 200 г борошна
- 10 г розпушувача
- цедра лимона
- ванілін
Начинка:
- 6/7 мандаринів середнього розміру
- 50 г вершкового масла
- 60 г цукру
- мелений кардамон
- кориця
Приготування:
- На нагріту пательню кладемо вершкове масло та цукор, постійно помішуючи лопаткою доводимо до карамельного кольору.
- На готову карамель викладаємо зрізом до низу почищені та розрізані навпіл мандарини.
- Все гарненько притрушуємо спеціями та наливаємо тісто.
- Накриваємо кришкою, і смажимо на маленькому вогні. Готовність пирога перевіряємо шпажкою.
Раніше "Телеграф" ділився смачним рецептом сирної запіканки з гарбузом, а також рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глинської.