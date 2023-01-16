Секрет приготування соковитої та смачної курки в духовці від судді "МайстерШеф"

Як приготувати курку, аби вона не була сухою – розповідає Володимир Ярославський

Курка – один із найпопулярніших видів м’яса, що його полюбляють українці. Її можна тушкувати, варити, смажити, додавати в паштети та пироги. Але запечена курка – це окремий вид мистецтва, адже для того, щоб зробити м’ясо соковитим – треба трохи попрацювати. Нещодавно ми розповідали про хитрість, завдяки якій скоринка буде ідеально золотистою, обов’язково прочитайте!

Шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram зазначає, що саме завдяки тривалому замочуванню, м’ясо птиці набирає багато молекул води, від чого стає соковитішим.

Складові:

Курка ціла – 1 шт

Вода – 2 л

Сіль – 90 гр

Гірчиця

Соєвий соус

Масло

Чорний мелений перець

Лимон

Розмарин

Приготування

Беремо цілу курку, добре промиваємо її ззовні та з середини. Готуємо соляний розчин: у 2 літрах води розчиняємо 90 грамів солі, розмішуємо до повного розчинення. Курку повністю занурюємо в розчин і залишаємо на 10-12 годин у холодильнику. Важливо, щоб вся курка була повністю зануреною у розчин. Дістаємо і обсушуємо курку паперовим рушником, трохи натираємо гірчицею з соєвим соусом та олією. Усередині робимо те саме, але додаємо мелений чорний перець і додаєм лимон. Лимон попередньо потрібно проколоти ножем, можна додати гілочки розмарину. Розігріваємо духовку до 95 градусів і ставимо курку на 2 години. Потім дістаємо і на 45 хвилин ставимо у тепле місце, накривши фольгою. Розігріваємо духовку до 260-280 градусів, знов відправляємо курку в духовку і доводимо до рум’яної скоринки, поливаючи соком, що вийшов. На це йде приблизно 16-20 хвилин.

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