Секрет приготування соковитої та смачної курки в духовці від судді "МайстерШеф"
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Як приготувати курку, аби вона не була сухою – розповідає Володимир Ярославський
Курка – один із найпопулярніших видів м’яса, що його полюбляють українці. Її можна тушкувати, варити, смажити, додавати в паштети та пироги. Але запечена курка – це окремий вид мистецтва, адже для того, щоб зробити м’ясо соковитим – треба трохи попрацювати. Нещодавно ми розповідали про хитрість, завдяки якій скоринка буде ідеально золотистою, обов’язково прочитайте!
Шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram зазначає, що саме завдяки тривалому замочуванню, м’ясо птиці набирає багато молекул води, від чого стає соковитішим.
Складові:
- Курка ціла – 1 шт
- Вода – 2 л
- Сіль – 90 гр
- Гірчиця
- Соєвий соус
- Масло
- Чорний мелений перець
- Лимон
- Розмарин
Приготування
- Беремо цілу курку, добре промиваємо її ззовні та з середини.
- Готуємо соляний розчин: у 2 літрах води розчиняємо 90 грамів солі, розмішуємо до повного розчинення.
- Курку повністю занурюємо в розчин і залишаємо на 10-12 годин у холодильнику. Важливо, щоб вся курка була повністю зануреною у розчин.
- Дістаємо і обсушуємо курку паперовим рушником, трохи натираємо гірчицею з соєвим соусом та олією.
- Усередині робимо те саме, але додаємо мелений чорний перець і додаєм лимон. Лимон попередньо потрібно проколоти ножем, можна додати гілочки розмарину.
- Розігріваємо духовку до 95 градусів і ставимо курку на 2 години. Потім дістаємо і на 45 хвилин ставимо у тепле місце, накривши фольгою.
- Розігріваємо духовку до 260-280 градусів, знов відправляємо курку в духовку і доводимо до рум’яної скоринки, поливаючи соком, що вийшов. На це йде приблизно 16-20 хвилин.
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