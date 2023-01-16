Рус

Секрет приготування соковитої та смачної курки в духовці від судді "МайстерШеф"

Автор
Анастасія Ніколаєнко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Секрет приготування соковитої курки виявився дуже простим
Секрет приготування соковитої курки виявився дуже простим. Фото 1000.menu

Як приготувати курку, аби вона не була сухою розповідає Володимир Ярославський

Курка – один із найпопулярніших видів м’яса, що його полюбляють українці. Її можна тушкувати, варити, смажити, додавати в паштети та пироги. Але запечена курка – це окремий вид мистецтва, адже для того, щоб зробити м’ясо соковитим – треба трохи попрацювати. Нещодавно ми розповідали про хитрість, завдяки якій скоринка буде ідеально золотистою, обов’язково прочитайте!

Шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram зазначає, що саме завдяки тривалому замочуванню, м’ясо птиці набирає багато молекул води, від чого стає соковитішим.

Складові:

  • Курка ціла – 1 шт
  • Вода – 2 л
  • Сіль – 90 гр
  • Гірчиця
  • Соєвий соус
  • Масло
  • Чорний мелений перець
  • Лимон
  • Розмарин

Приготування

  1. Беремо цілу курку, добре промиваємо її ззовні та з середини.
  2. Готуємо соляний розчин: у 2 літрах води розчиняємо 90 грамів солі, розмішуємо до повного розчинення.
  3. Курку повністю занурюємо в розчин і залишаємо на 10-12 годин у холодильнику. Важливо, щоб вся курка була повністю зануреною у розчин.
  4. Дістаємо і обсушуємо курку паперовим рушником, трохи натираємо гірчицею з соєвим соусом та олією.
  5. Усередині робимо те саме, але додаємо мелений чорний перець і додаєм лимон. Лимон попередньо потрібно проколоти ножем, можна додати гілочки розмарину.
  6. Розігріваємо духовку до 95 градусів і ставимо курку на 2 години. Потім дістаємо і на 45 хвилин ставимо у тепле місце, накривши фольгою.
  7. Розігріваємо духовку до 260-280 градусів, знов відправляємо курку в духовку і доводимо до рум’яної скоринки, поливаючи соком, що вийшов. На це йде приблизно 16-20 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептами соковитого м’яса в незвичайному паніруванні або курячих крилець з неймовірно смачним соусом.

Теги:
#Рецепт #Курка #секрет приготування