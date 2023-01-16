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Багато начинки і мало тіста: смачні та ароматні рулетики з яблуками, які легко готуються (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Рулетики з яблуками а-ля штрудель Новина оновлена 16 січня 2023, 10:27
Рулетики з яблуками а-ля штрудель. Фото Depositphotos

Така випічка підкорить гостей та ідеально доповнить чаювання

Яблука – доступний фрукт, який можна використовувати для приготування багатьох страв, а особливо всілякої випічки. Існує маса рецептів яблучного пирога, а ще цей фрукт чудово гармонує в пиріжках і пухких булочках. Є й класичний десерт – штрудель, який можна спростити та приготувати не менш чудові рулетики з яблуками.

Рецептом смачних та ароматних рулетиків з яблуками поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічка робиться досить просто, але приємно здивує текстурою. А найважливіше, що в цьому десерті начинки більше, ніж тіста!

Складові:

  • олія — 125 мл
  • вода гаряча – 125 мл
  • жовток – 2 шт.
  • борошно — 410-430 г
  • яблука – 1-1,2 кг (по 2 великі яблука на один рулет)
  • лимонний сік – 2 ст. л.
  • цукор – до смаку (приблизно 4 ст. л. на один рулет)
  • кориця
  • яйце для змащення

Спосіб приготування:

  1. З'єднайте олію, гарячу воду, жовтки та борошно. Вимішайте 10 хвилин. Накрийте рушником або плівкою та залиште на пів години.
  2. Яблука очистьте від шкірки та поріжте на кубики. Додайте лимонний сік і перемішайте.
  3. Тісто розділіть на 4 рівні шматки. Кожен шмат дуже добре розкотіть, щоб аж просвічувався.
  4. Викладіть на один бік 1/4 всіх яблук, присипте цукром та корицею. Обережно поверніть у рулет. Так зробіть 4 рулетики.
  5. Яйце збовтайте з ложкою води або молока і добре змастіть рулетики.
  6. Випікайте на 180 градусів на 50-55 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом американського сніданку — яблучних фриттерів.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Випічка