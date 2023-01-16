Багато начинки і мало тіста: смачні та ароматні рулетики з яблуками, які легко готуються (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така випічка підкорить гостей та ідеально доповнить чаювання
Яблука – доступний фрукт, який можна використовувати для приготування багатьох страв, а особливо всілякої випічки. Існує маса рецептів яблучного пирога, а ще цей фрукт чудово гармонує в пиріжках і пухких булочках. Є й класичний десерт – штрудель, який можна спростити та приготувати не менш чудові рулетики з яблуками.
Рецептом смачних та ароматних рулетиків з яблуками поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічка робиться досить просто, але приємно здивує текстурою. А найважливіше, що в цьому десерті начинки більше, ніж тіста!
Складові:
- олія — 125 мл
- вода гаряча – 125 мл
- жовток – 2 шт.
- борошно — 410-430 г
- яблука – 1-1,2 кг (по 2 великі яблука на один рулет)
- лимонний сік – 2 ст. л.
- цукор – до смаку (приблизно 4 ст. л. на один рулет)
- кориця
- яйце для змащення
Спосіб приготування:
- З'єднайте олію, гарячу воду, жовтки та борошно. Вимішайте 10 хвилин. Накрийте рушником або плівкою та залиште на пів години.
- Яблука очистьте від шкірки та поріжте на кубики. Додайте лимонний сік і перемішайте.
- Тісто розділіть на 4 рівні шматки. Кожен шмат дуже добре розкотіть, щоб аж просвічувався.
- Викладіть на один бік 1/4 всіх яблук, присипте цукром та корицею. Обережно поверніть у рулет. Так зробіть 4 рулетики.
- Яйце збовтайте з ложкою води або молока і добре змастіть рулетики.
- Випікайте на 180 градусів на 50-55 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом американського сніданку — яблучних фриттерів.