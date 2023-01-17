Як покращити смак бульйонів та тушкованого м’яса за 5 хвилин: готуємо букет гарні

Це чудове доповнення до рагу та супів, адже він додає стравам фантастичного смаку

Перевага приготування букета гарні із пряних трав у тому, що після передачі смакових якостей їх легко дістати та викинути. Існує велика кількість різноманітних рецептів цієї французької приправи. Її роблять із сухих, та зі свіжих трав. Букет гарні має таку назву, бо виглядає як справжній букет із зелені, який перемотано мотузочкою. Цю приправу можна додавати не лише до соусів та бульйонів, а й до класичної солянки чи смачного овочевого рагу з грибами.

Авторка кулінарного блогу смачних рецептів v.vanilinka розповідає, що букет гарні відмінно переносить заморожування, тому можна зробити відразу кілька букетиків і у вакуумному пакеті відправити в морозильну камеру.

Що потрібно для букета гарні:

2 гілочки петрушки

3 гілочки чебрецю

лавровий лист

один лист цибулі порею

Приготування:

У класичному французькому варіанті букет гарні складається зі стебел петрушки, пари гілочок чебрецю та лаврового листа. Все це акуратно загортаємо в зелене листя цибулі порей й зв'язуємо натуральною ниткою. За бажанням, букет гарні можна доповнити гілочкою розмарину, листям селери, базиліком, естрагоном або шавлією.

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