Щоб кекси, мафіни та пироги завжди були ароматними: готуємо апельсинові цукати

Апельсинові цукати зроблять випічку смачнішою та ароматнішою

Цукати з апельсинових скоринок – ідеальний десерт із яскравим цитрусовим смаком. Також можна робити цукати із лимонів чи мандаринів. Щоб приготувати цей смаколик, очищені та нарізані шкурки варять у простому сиропі до легкої прозорості та викладають на просушування. Після висихання їх покривають цукром чи гарячим шоколадом. Якщо вам сподобалися апельсинові цукати, зверніть увагу на оригінальні київські ласощі, які дарували один одному городяни аж до початку 20 століття — рецепт сухого варення з яблук.

Автор кулінарного сайту додає, що однієї чи двох паличок цукатів з апельсинів достатньо, щоб задовольнити потяг до солодкого. Зберігається такий десерт у герметичному контейнері близько місяця, а в морозильній камері до трьох місяців.

Складові:

4 апельсини

200-300 г цукру

За бажанням можна додати:

Корицю чи бадьян

Ванільний цукор

Приготування:

Добре помийте апельсини, розріжте навпіл і зробіть з м’якоті сік. Порожні апельсинові скоринки розріжте навпіл й повністю очистьте. Наріжте скоринки соломкою чи кубиками. Нарізані кірки складіть в каструлю, залийте окропом і проваріть 20-30 хв. Потім відкиньте на сито та опустіть у холодну воду на 3 хвилини. Знову залийте окропом, і повторіть процедуру приварювання та охолодження — 3 рази. Зважте отриманий раніше апельсиновий сік і візьміть стільки ж цукру. Залийте скоринки апельсиновим соком, додайте цукор, ароматизатори та варіть на середньо сильному вогні до густоти сиропу, скоринки при цьому мають стати напівпрозорими. Коли скоринки стануть напівпрозорими, перекладіть їх в один шар на застелений пергаментом лист, і відправте сушитися в духовку при температурі 70-90 градусів на 1,5-2 години. Дістаньте цукати і залиште їх на кілька годин на повітрі. Якщо хочете приготувати ці ласощі до чаю, просто обмокніть один край цукатів в розтоплений шоколад.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачне варення з мандаринів, а також чудовий джем із гарбуза. Разом з апельсиновими цукатами обидва ці варення стануть чудовим доповненням до будь-якої випічки.