Секрет приготування соковитої курячої грудки: простий рецепт та вражаючий результат

Страву довершує легкий лимонно-вершковий соус, який готується за лічені хвилини та має незвичайний смак!

Цей рецепт курячої грудки із лимоном – дуже смачний, надзвичайно простий та потребує лише кількох основних інгредієнтів. Тож таку страву ви легко приготуєте на вечерю, а дізнавшись всього один секрет – будете так робити завжди. Додайте смачні смажені овочі, наприклад запечену картоплю або запіканку із броколі, і ось у вас вже повноцінна вечеря для всієї родини.

Італійка Марцеліна, авторка кулінарного блогу, зазначає, що курка за цим рецептом має витончений вершковий смак із крапелькою гостроти, тож стала її найулюбленішою стравою.

Інгредієнти:

Куряча грудка

Вершкове масло

Олія оливкова

Сіль та перець

Мука

Лимон

Приготування:

Курячі грудки розріжте уздовж навпіл. Зробіть розсіл та опустіть у нього філе на 15 хвилин. Дістаньте філе з розсолу, промийте, обсушіть паперовими рушниками. Обваляйте курку в борошні. На сковороді розігрійте олію і половину вершкового масла та обсмажте курку порціями. Коли філе буде готово, вийміть його на тарілку. Змішайте залишки масла, лимонний сік, лимонну цедру і воду в каструлі та доведіть до кипіння. Поверніть курку на сковороду, залийте лимонно-вершковим соусом та прогрійте дві-три хвилини.

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