Що додати до бурякового салату та отримати новий смак: відмінний рецепт

Напрочуд смачний салат, який навіть не встигає потрапити до холодильника!

Один з найлегших у приготуванні та найулюбленіших салатів українців – салат із вареного буряка. Чого тільки в нього не додають: і чорнослив, і горішки, і журавлину. Наш рецепт – ще цікавіший, адже в салат додають яйця та твердий сир. Якщо буряка у вас забагато, то дізнайтесь як його заквасити та зробити смачну закрутку — з нею борщ смакуватиме ще краще.

Авторка кулінарного блогу cook_with_me_at_home розповідає, що це найніжніший салат з бурячка, який її доводилося куштувати. А ще він легко готується і ще швидше з‘їдається.

Інгредієнти:

буряк — 2 шт.

яйця — 3 шт.

сир твердий — 100 г

часник — 3 зубчики

майонез — 2-3 ст.л

спеції: сіль, перець — за смаком

Приготування:

Буряк і яйця відварити і остудити. Потерти всі складові на грубу терку. В майонез вичавити часник, додати спеції. Вимішати салат і смакувати.

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