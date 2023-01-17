Що додати до бурякового салату та отримати новий смак: відмінний рецепт
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Напрочуд смачний салат, який навіть не встигає потрапити до холодильника!
Один з найлегших у приготуванні та найулюбленіших салатів українців – салат із вареного буряка. Чого тільки в нього не додають: і чорнослив, і горішки, і журавлину. Наш рецепт – ще цікавіший, адже в салат додають яйця та твердий сир. Якщо буряка у вас забагато, то дізнайтесь як його заквасити та зробити смачну закрутку — з нею борщ смакуватиме ще краще.
Авторка кулінарного блогу cook_with_me_at_home розповідає, що це найніжніший салат з бурячка, який її доводилося куштувати. А ще він легко готується і ще швидше з‘їдається.
Інгредієнти:
- буряк — 2 шт.
- яйця — 3 шт.
- сир твердий — 100 г
- часник — 3 зубчики
- майонез — 2-3 ст.л
- спеції: сіль, перець — за смаком
Приготування:
- Буряк і яйця відварити і остудити.
- Потерти всі складові на грубу терку.
- В майонез вичавити часник, додати спеції.
- Вимішати салат і смакувати.
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