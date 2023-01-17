Локшина, куряче філе та овочі: готуємо просту вечерю в азійському стилі

У цій страві ви легко можете замінити курку на гриби

Смачну та просту страву на азійський кшталт ви легко приготуєте за нашим рецептом. Вам знадобляться улюблені макаронні вироби, курка та овочі. До речі у Китаї локшина є основною стравою на дні народження та китайський Новий рік, оскільки означає довге життя для тих, хто її їсть. Тож чим довша локшина, тим краще. Якщо ви хочете приготувати суп з локшиною, то пропонуємо дізнатись, навіщо деякі господині попередньо обсмажують макаронні вироби.

Авторка кулінарного блогу fayna_kitchen розповідає, що дуже полюбляє прості, але смачні рецепти. А ця страва саме така — мінімум метушні.

Інгредієнти:

Локшина (будь-яка, на ваш смак)

Болгарський перець — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Куряче філе — 1-2 шт.

Соус теріякі

Кунжут

Приготування:

Моркву та болгарський перець нарізаємо соломкою. На олії підсмажуємо моркву до золотавого кольору і додаємо болгарський перець. Тушкуємо на маленькому вогні до готовності моркви. Перекладаємо овочі в миску. На сковороду викладаємо дрібно нарізане філе і обсмажуємо з усіх сторін до легкої золотавості. Потім накриваємо кришкою і на маленькому вогні залишаємо ще на 5-10 хвилин. Локшину відварюємо на 1-2 хвилин менше, ніж вказано на пакуванні виробника. Відкидаємо на друшляк, але не промиваємо, і зразу перекладаємо у сковороду до філе, додаємо овочі та соус теріякі. Залишаємо під кришкою на 2-4 хвилини. Готову страву по бажанню присипаєте підсушеним кунжутом та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом італійського соусу до пасти та піци, а також розповідав про лайфхак, як зварити макарони без каструлі.