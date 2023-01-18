Не тривіальний рецепт ідеальної картоплі: запечена бульба з печерицями, м’ясом та сиром

Картопля за цим рецептом стане повноцінним обідом

Смачна рецепт сімейної вечері стане у нагоді, якщо у вас обмаль часу. Вершкова начинка з картопляного пюре, змішана з подрібненою куркою та смаженими овочами і притрушена чедером — сподобається усім без виключення. Якщо ви бажаєте просто запекти картоплю, то дізнайтесь секрет її ідеального приготування, аби скоринка була хрустка, а серединка — пухка.

Авторка рецепту на соєму сайті reciperunner.com зазначає, що дуже полюбляє створювати смачні, здорові та збалансовані страви з різноманітних свіжих і доступних інгредієнтів. Тож за 30 хвилин ви матимите красиву та запашну вечерю для своєї родини.

Інгредієнти:

4 великі картоплини

1/2 цибулі

1/2 солодкого перцю

100 г сиру Чедер

1 столова ложка олії

1 зубчик часнику

Куряча грудка

Кілька печериць

Пір'я цибулі

Оливкова олія

Сіль, перець, перець чилі

Приготування:

Нарізаємо кубиками курячу грудку, цибулю, гриби та перець. Обсмажуємо овочі та гриби в гарячій оливковій олії. Приправляємо курку сіллю, перцем чилі та часником. Додаємо до овочів та тушкуємо 15 хвилин. У маленькій каструлі розтоплюємо вершкове масло з дрібно нарізаним часником. Миємо картоплю, режим її навпіл і виймаємо середину. Змащуємо часниковим маслом, викладаємо начинку та загортаємо у фольгу. Випікаємо протягом 1 години у попередньо розігрітій духовці при 180°С. Тим часом вибрані серединки картоплі відварюємо у трохи підсоленій воді до м'якості. Приправляємо сіллю та перцем. Після приготування робимо пюре, посипаємо тертим сиром і нарізаним пір'ям цибулі і перемішуємо. Викладаємо на картоплю та запікаємо без фольги ще 10 хвилин.

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