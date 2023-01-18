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Не тривіальний рецепт ідеальної картоплі: запечена бульба з печерицями, м’ясом та сиром

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Вражаючий рецепт фаршированої картоплі
Вражаючий рецепт фаршированої картоплі. Фото reciperunner.com

Картопля за цим рецептом стане повноцінним обідом

Смачна рецепт сімейної вечері стане у нагоді, якщо у вас обмаль часу. Вершкова начинка з картопляного пюре, змішана з подрібненою куркою та смаженими овочами і притрушена чедером — сподобається усім без виключення. Якщо ви бажаєте просто запекти картоплю, то дізнайтесь секрет її ідеального приготування, аби скоринка була хрустка, а серединка — пухка.

Авторка рецепту на соєму сайті reciperunner.com зазначає, що дуже полюбляє створювати смачні, здорові та збалансовані страви з різноманітних свіжих і доступних інгредієнтів. Тож за 30 хвилин ви матимите красиву та запашну вечерю для своєї родини.

Інгредієнти:

  • 4 великі картоплини
  • 1/2 цибулі
  • 1/2 солодкого перцю
  • 100 г сиру Чедер
  • 1 столова ложка олії
  • 1 зубчик часнику
  • Куряча грудка
  • Кілька печериць
  • Пір'я цибулі
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець, перець чилі

Приготування:

  1. Нарізаємо кубиками курячу грудку, цибулю, гриби та перець. Обсмажуємо овочі та гриби в гарячій оливковій олії.
  2. Приправляємо курку сіллю, перцем чилі та часником. Додаємо до овочів та тушкуємо 15 хвилин.
  3. У маленькій каструлі розтоплюємо вершкове масло з дрібно нарізаним часником.
  4. Миємо картоплю, режим її навпіл і виймаємо середину.
  5. Змащуємо часниковим маслом, викладаємо начинку та загортаємо у фольгу.
  6. Випікаємо протягом 1 години у попередньо розігрітій духовці при 180°С.
  7. Тим часом вибрані серединки картоплі відварюємо у трохи підсоленій воді до м'якості. Приправляємо сіллю та перцем.
  8. Після приготування робимо пюре, посипаємо тертим сиром і нарізаним пір'ям цибулі і перемішуємо.
  9. Викладаємо на картоплю та запікаємо без фольги ще 10 хвилин.

Раніше ми розповідали про секретний інгредієнт, який врятує картоплю у лушпинні від потемніння, а також як зробити ідеальну картоплю фрі.

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#Рецепт #Картопля #Печериці