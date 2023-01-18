Не тривіальний рецепт ідеальної картоплі: запечена бульба з печерицями, м’ясом та сиром
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Картопля за цим рецептом стане повноцінним обідом
Смачна рецепт сімейної вечері стане у нагоді, якщо у вас обмаль часу. Вершкова начинка з картопляного пюре, змішана з подрібненою куркою та смаженими овочами і притрушена чедером — сподобається усім без виключення. Якщо ви бажаєте просто запекти картоплю, то дізнайтесь секрет її ідеального приготування, аби скоринка була хрустка, а серединка — пухка.
Авторка рецепту на соєму сайті reciperunner.com зазначає, що дуже полюбляє створювати смачні, здорові та збалансовані страви з різноманітних свіжих і доступних інгредієнтів. Тож за 30 хвилин ви матимите красиву та запашну вечерю для своєї родини.
Інгредієнти:
- 4 великі картоплини
- 1/2 цибулі
- 1/2 солодкого перцю
- 100 г сиру Чедер
- 1 столова ложка олії
- 1 зубчик часнику
- Куряча грудка
- Кілька печериць
- Пір'я цибулі
- Оливкова олія
- Сіль, перець, перець чилі
Приготування:
- Нарізаємо кубиками курячу грудку, цибулю, гриби та перець. Обсмажуємо овочі та гриби в гарячій оливковій олії.
- Приправляємо курку сіллю, перцем чилі та часником. Додаємо до овочів та тушкуємо 15 хвилин.
- У маленькій каструлі розтоплюємо вершкове масло з дрібно нарізаним часником.
- Миємо картоплю, режим її навпіл і виймаємо середину.
- Змащуємо часниковим маслом, викладаємо начинку та загортаємо у фольгу.
- Випікаємо протягом 1 години у попередньо розігрітій духовці при 180°С.
- Тим часом вибрані серединки картоплі відварюємо у трохи підсоленій воді до м'якості. Приправляємо сіллю та перцем.
- Після приготування робимо пюре, посипаємо тертим сиром і нарізаним пір'ям цибулі і перемішуємо.
- Викладаємо на картоплю та запікаємо без фольги ще 10 хвилин.
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