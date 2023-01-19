Як приготувати найсмачніший пиріг без духовки: рецепт випічки з мандаринами

Пиріг виходить пористим, в міру вологим і дуже ароматним

Коли хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропонуємо приготувати мандариновий пиріг. Але не в духовці, як ми звикли робити випічку, а на звичайній сковороді.

Рецептом мандаринового пирога, який виручить, коли немає часу на довге приготування, поділився український шеф-кухар, суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський. Мандариновий пиріг на сковороді виходить соковитим, ароматним та дуже смачним.

Як приготувати мандариновий пиріг на сковороді

Інгредієнти для начинки:

5-6 мандаринів середнього розміру

20 г вершкового масла

30 г цукру

мелений кардамон або кориця за бажанням

Для тіста:

1 велике яйце (або 2 маленькі)

50 г молока

50 г цукру

25 г олії

120 г борошна

5 г розпушувача

цедра лимона або ванілін

Приготування:

Готуємо тісто. У великій мисці змішуємо цукор, борошно та розпушувач. За бажанням додаємо цедру лимона чи ванілін для запаху. Вбиваємо 1 велике або 2 маленькі яйця. Вливаємо рослинну олію і тонким струмком починаємо вводити молоко, замішуючи тісто. Консистенція тіста має нагадувати рідку сметану. Ставимо тісто поки що убік. На сковороду насипаємо цукор і додаємо вершкове масло. Помішуємо лопаткою, доводимо до карамельного кольору. Мандарини чистимо і видаляємо кісточки. Розрізаємо фрукти навпіл. Викладаємо їх на сковороду з карамеллю зрізом униз. Посипаємо спеціями: меленим кардамоном чи корицею. На мандарини виливаємо підготовлене тісто. Накриваємо кришкою і смажимо пиріг, поки він не підрум’яниться. За допомогою тарілки перевертаємо його на інший бік. Готовність перевіряємо за допомогою дерев’яної шпажки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматний сливовий пиріг. Приготування буде швидким та зручним, а від випічки будуть у захваті всі без винятку.