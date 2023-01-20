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Ніч у холодильнику і готово: швидкий рецепт нереально смачного торта без випічки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Торт без випічки зі згущеним молоком — простий рецепт
Торт без випічки зі згущеним молоком — простий рецепт. Фото pexels.com

Десерт виходить дуже м’яким, ніжним і дуже смачним

Навіщо стояти біля плити годинами, щоб приготувати смачний торт, якщо є безліч швидких рецептів, у яких нічого пекти не потрібно. Раніше ми ділилися з вами рецептом домашнього мандаринового пирога на сковороді, а тепер хочемо розповісти, як приготувати торт з печива та згущеного молока.

Рецепт ми підглянули у кулінарного блогера Ірини Новікової в Інстаграм. Щобільше, для зручності своїх підписників вона також опублікувала відео, як правильно цей торт готувати.

Торт без випічки зі згущеним молоком

Інгредієнти:

  • Печиво — 500 гр
  • Згущене молоко варене — 1 банка
  • Згущене молоко — 1 банка
  • Сметана -350 мл
  • Арахіс — 150-200 гр

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуйте крем. Для цього змішайте згущене молоко, варене згущене молоко і сметану, а потім збийте міксером до однорідного стану.
  2. Після беріться за збирання торта: дно форми змастіть кремом, викладіть шар печива і потім товстий шар крему. Повторюйте так, поки крем і печиво не закінчаться.
  3. Зверху прикрасьте арахісом торт і відправте ваш десерт в холодильник на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматний сливовий пиріг. Приготування буде швидким та зручним, а від випічки будуть у захваті всі без винятку.

Теги:
#Рецепт #Торт #Домашній рецепт #Згущене молоко