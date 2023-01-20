Ніч у холодильнику і готово: швидкий рецепт нереально смачного торта без випічки

Десерт виходить дуже м’яким, ніжним і дуже смачним

Навіщо стояти біля плити годинами, щоб приготувати смачний торт, якщо є безліч швидких рецептів, у яких нічого пекти не потрібно. Раніше ми ділилися з вами рецептом домашнього мандаринового пирога на сковороді, а тепер хочемо розповісти, як приготувати торт з печива та згущеного молока.

Рецепт ми підглянули у кулінарного блогера Ірини Новікової в Інстаграм. Щобільше, для зручності своїх підписників вона також опублікувала відео, як правильно цей торт готувати.

Торт без випічки зі згущеним молоком

Інгредієнти:

Печиво — 500 гр

Згущене молоко варене — 1 банка

Згущене молоко — 1 банка

Сметана -350 мл

Арахіс — 150-200 гр

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте крем. Для цього змішайте згущене молоко, варене згущене молоко і сметану, а потім збийте міксером до однорідного стану. Після беріться за збирання торта: дно форми змастіть кремом, викладіть шар печива і потім товстий шар крему. Повторюйте так, поки крем і печиво не закінчаться. Зверху прикрасьте арахісом торт і відправте ваш десерт в холодильник на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматний сливовий пиріг. Приготування буде швидким та зручним, а від випічки будуть у захваті всі без винятку.