Набагато смачніша за квашену: як замаринувати капусту по-корейськи

Таку капустяну заготівлю можна сміливо подавати навіть на святковий стіл

З капусти можна приготувати багато смачних закруток і не обов’язково квасити її традиційним способом. Можна замаринувати капусту зі спеціями по-корейськи. У такому вигляді овоч виходить пікантним й апетитним. Тим, хто любить гостріше, така закуска особливо сподобається.

Якщо ви хочете заготовити смачну та гостру капусту, то так званий корейський спосіб ідеально підійде. Ароматність закуски додасть часник і перець чилі. Головний нюанс капусти по-корейськи — порізані пластинами овочі (так роблять азіатські кухарі) та додавання сирого буряка. Страва готова до вживання вже за добу після настоювання в холодильнику. Рецепт маринованої капусти по-корейськи публікує кулінарний портал "Смач".

Маринована капуста по-корейськи

Складові:

капуста (білокочанна) — 2 кг

буряк — 255 г

морква — 255 г

голівка часнику

чилі за смаком

літр води

кам’яна сіль — 3 ст. л.

склянка цукру

олія — 1/2 склянки

оцет — 70 мл

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

Розберіть капусту на листя, вимийте кожен, струсіть залишки води. Наріжте капусту на прямокутні пластинки невеликого розміру. Буряк і моркву очистіть від шкірки, промийте і потріть. Дрібно наріжте невеликий стручок чилі. Подрібніть голівку часнику. На дно банки розмістіть великий лавровий лист. Шарами закладіть капусту, моркву, чилі, буряк та часник. Закип’ятіть воду і додайте олію, сіль і цукор. Залийте гарячий маринад у банку, влийте оцет. Укладіть другий лавровий лист і відразу закатайте банку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої капусти по-вірменськи. А також ми розповідали, яку спецію потрібно додати до квашеної капусти для ідеального смаку.