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Набагато смачніша за квашену: як замаринувати капусту по-корейськи

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Апетитна закуска з капусти Новина оновлена 20 січня 2023, 18:39
Апетитна закуска з капусти. Фото Лайфхакер

Таку капустяну заготівлю можна сміливо подавати навіть на святковий стіл

З капусти можна приготувати багато смачних закруток і не обов’язково квасити її традиційним способом. Можна замаринувати капусту зі спеціями по-корейськи. У такому вигляді овоч виходить пікантним й апетитним. Тим, хто любить гостріше, така закуска особливо сподобається.

Якщо ви хочете заготовити смачну та гостру капусту, то так званий корейський спосіб ідеально підійде. Ароматність закуски додасть часник і перець чилі. Головний нюанс капусти по-корейськи — порізані пластинами овочі (так роблять азіатські кухарі) та додавання сирого буряка. Страва готова до вживання вже за добу після настоювання в холодильнику. Рецепт маринованої капусти по-корейськи публікує кулінарний портал "Смач".

Маринована капуста по-корейськи

Складові:

  • капуста (білокочанна) — 2 кг
  • буряк — 255 г
  • морква — 255 г
  • голівка часнику
  • чилі за смаком
  • літр води
  • кам’яна сіль — 3 ст. л.
  • склянка цукру
  • олія — 1/2 склянки
  • оцет — 70 мл
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Розберіть капусту на листя, вимийте кожен, струсіть залишки води. Наріжте капусту на прямокутні пластинки невеликого розміру.
  2. Буряк і моркву очистіть від шкірки, промийте і потріть. Дрібно наріжте невеликий стручок чилі.
  3. Подрібніть голівку часнику.
  4. На дно банки розмістіть великий лавровий лист. Шарами закладіть капусту, моркву, чилі, буряк та часник.
  5. Закип’ятіть воду і додайте олію, сіль і цукор. Залийте гарячий маринад у банку, влийте оцет. Укладіть другий лавровий лист і відразу закатайте банку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої капусти по-вірменськи. А також ми розповідали, яку спецію потрібно додати до квашеної капусти для ідеального смаку.

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#Рецепт #Капуста