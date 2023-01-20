Набагато смачніша за квашену: як замаринувати капусту по-корейськи
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Таку капустяну заготівлю можна сміливо подавати навіть на святковий стіл
З капусти можна приготувати багато смачних закруток і не обов’язково квасити її традиційним способом. Можна замаринувати капусту зі спеціями по-корейськи. У такому вигляді овоч виходить пікантним й апетитним. Тим, хто любить гостріше, така закуска особливо сподобається.
Якщо ви хочете заготовити смачну та гостру капусту, то так званий корейський спосіб ідеально підійде. Ароматність закуски додасть часник і перець чилі. Головний нюанс капусти по-корейськи — порізані пластинами овочі (так роблять азіатські кухарі) та додавання сирого буряка. Страва готова до вживання вже за добу після настоювання в холодильнику. Рецепт маринованої капусти по-корейськи публікує кулінарний портал "Смач".
Маринована капуста по-корейськи
Складові:
- капуста (білокочанна) — 2 кг
- буряк — 255 г
- морква — 255 г
- голівка часнику
- чилі за смаком
- літр води
- кам’яна сіль — 3 ст. л.
- склянка цукру
- олія — 1/2 склянки
- оцет — 70 мл
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Розберіть капусту на листя, вимийте кожен, струсіть залишки води. Наріжте капусту на прямокутні пластинки невеликого розміру.
- Буряк і моркву очистіть від шкірки, промийте і потріть. Дрібно наріжте невеликий стручок чилі.
- Подрібніть голівку часнику.
- На дно банки розмістіть великий лавровий лист. Шарами закладіть капусту, моркву, чилі, буряк та часник.
- Закип’ятіть воду і додайте олію, сіль і цукор. Залийте гарячий маринад у банку, влийте оцет. Укладіть другий лавровий лист і відразу закатайте банку.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої капусти по-вірменськи. А також ми розповідали, яку спецію потрібно додати до квашеної капусти для ідеального смаку.