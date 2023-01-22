Смак із дитинства: простий рецепт неймовірно повітряних рогаликів, які підійдуть під будь-яку начинку (відео)

Такі рогалики із задоволенням уминатиме ваша сім’я

Для кожного є свій смак дитинства, і найчастіше йдеться про домашню випічку. Хтось любив сочники з сиром, а комусь подобалися чаювання з рогаликами. Приготувати рогалики досить просто, до того ж начинку можна вибирати за своїм смаком.

Щоб рогалики вийшли повітряними та м’якими, важливо правильно зробити тісто. Крім вершкового масла й борошна використовуйте сметану. Таке тісто підійде під будь-яку начинку, будь то джем, згущене молоко або сир. Рецепт рогаликів, як у дитинстві, розповіла фублогерка kelbas_v в Instagram.

Складові:

борошно — 260 г

вершкове масло – 100 г

сметана — 70 г

яйце – 1 шт.

цукор – 1 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

сіль — 1/4 ч. л.

Сирна начинка:

сир – 200 г

цукор – 2 ст. л.

ванільний цукор – 10-12 г

Спосіб приготування:

До борошна додаємо м’яке вершкове масло (дістаньте з холодильника за 2-3 години до приготування). Перетираємо пальцями в крихти. Яйце збити віночком або вилкою з цукром та сіллю. Додати до борошна з маслом. Всипаємо сметану та розпушувач. Замішуємо м’яке тісто. Відправляємо в холодильник щонайменше на 30 хвилин. Сир перетираємо через сито або пробиваємо блендером, додаємо цукор та ванільний цукор. Дістаємо тісто із холодильника, ділимо на 4 частини. Кожну частину розкочуємо в тонке коло, ріжемо на 8 частин. На ширший край кладемо трохи начинки, загортаємо від широкого краю до вузького. Рогалики викладаємо на лист, застелений пергаментом, змащеним олією. Випікаємо 15-20 хвилин при 180 градусах. Готове печиво-рогалики присипаємо цукровою пудрою.

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