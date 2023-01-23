Ароматне і смачне: простий рецепт печива з варенням, від якого будуть у захваті не тільки діти (відео)

Ліза Глінська поділилась секретами приготування печива із доступних інгредієнтів

Як порадувати себе і своїх близьких, як не приготуванням смачної випічки! Особливо цінується в більшості сімейних кіл печиво, який дуже смакує з будь-яким гарячим напоєм. Ідей щодо цього десерту є безліч: можна приготувати популярні "Гусячі лапки", хрусткі українські сочники з кисломолочним сиром або ж просте в приготуванні ароматне печиво з варенням.

Рецептом такого печива поділилась український кондитер Ліза Глінська. Готується воно легко й швидко, а зберігається упродовж 2-х тижнів. Сподобається не тільки дітям, а й дорослим.

Як приготувати печиво з варенням

Інгредієнти (розрахунок на 20 штук):

200 г борошна (8 ст. л.)

140 г цукру (6 ст. л.)

140 г вершкового масла

Сіль

Ванільний цукор (за бажанням)

200 г варення або повидла

Приготування:

Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор. Натираємо холодне вершкове масло на терці, робимо крихту. Відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо маслом і додаємо борошно. Формуємо печиво. 1 столову ложку крихти, варення і зверху додаємо ще одну ложку крихти. Відправляємо випікати в духову, розігріту до 175 градусів, на 15-20 хвилин. Залишаємо на 5 хвилин охолонути.

Раніше Ліза Глінська поділилась рецептом смачного "Медовика". Простота способу приготування торта в тому, що його не потрібно запікати в духовці.