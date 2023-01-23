Ароматне і смачне: простий рецепт печива з варенням, від якого будуть у захваті не тільки діти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ліза Глінська поділилась секретами приготування печива із доступних інгредієнтів
Як порадувати себе і своїх близьких, як не приготуванням смачної випічки! Особливо цінується в більшості сімейних кіл печиво, який дуже смакує з будь-яким гарячим напоєм. Ідей щодо цього десерту є безліч: можна приготувати популярні "Гусячі лапки", хрусткі українські сочники з кисломолочним сиром або ж просте в приготуванні ароматне печиво з варенням.
Рецептом такого печива поділилась український кондитер Ліза Глінська. Готується воно легко й швидко, а зберігається упродовж 2-х тижнів. Сподобається не тільки дітям, а й дорослим.
Як приготувати печиво з варенням
Інгредієнти (розрахунок на 20 штук):
- 200 г борошна (8 ст. л.)
- 140 г цукру (6 ст. л.)
- 140 г вершкового масла
- Сіль
- Ванільний цукор (за бажанням)
- 200 г варення або повидла
Приготування:
- Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор.
- Натираємо холодне вершкове масло на терці, робимо крихту. Відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.
- Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо маслом і додаємо борошно.
- Формуємо печиво. 1 столову ложку крихти, варення і зверху додаємо ще одну ложку крихти.
- Відправляємо випікати в духову, розігріту до 175 градусів, на 15-20 хвилин.
- Залишаємо на 5 хвилин охолонути.
Раніше Ліза Глінська поділилась рецептом смачного "Медовика". Простота способу приготування торта в тому, що його не потрібно запікати в духовці.