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Готується лише за 5 хвилин: рецепт швидкої піци на лаваші

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Смачніше за цю піцу ви нічого не куштували Новина оновлена 23 січня 2023, 14:36
Смачніше за цю піцу ви нічого не куштували. Фото lifehacker.ru

Ви можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику

Навряд чи можна знайти людину, яка хоча б раз не куштувала таку популярну страву, яка прийшла до нас з Італії, як піца. Вона готується дуже просто і швидко, адже зробити піцу на сковороді можна буквально за 15 хвилин, а смак при цьому виходить просто божественний.

Цього разу кулінарний блогер Alina FooDee поділилася рецептом неймовірно смачною та простою у приготуванні піци, на яку у вас піде всього 5 хвилин!

Рецепт піци на лаваші за 5 хвилин

Складові:

  • Лаваш або тортилья — 2 шт.
  • Сир — 200 г
  • Гриби
  • Томатний соус або кетчуп
  • Ковбаса, м’ясо чи шинка
  • Оливки
  • Цибуля
  • Також можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте усі інгредієнти.
  2. Змастіть торт або лаваш томатним соусом.
  3. Викладіть усі інгредієнти на тісто.
  4. Посипте натертим сиром.
  5. Випікайте 7-10 хвилин|мінути| при 220 °C (430 °F).
  6. Готову піцу розріжте на порції. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших лінивих вареників з сиром. Для їхнього приготування потрібен мінімум інгредієнтів.

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#Рецепт #Піца