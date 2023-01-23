Готується лише за 5 хвилин: рецепт швидкої піци на лаваші

Ви можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику

Навряд чи можна знайти людину, яка хоча б раз не куштувала таку популярну страву, яка прийшла до нас з Італії, як піца. Вона готується дуже просто і швидко, адже зробити піцу на сковороді можна буквально за 15 хвилин, а смак при цьому виходить просто божественний.

Цього разу кулінарний блогер Alina FooDee поділилася рецептом неймовірно смачною та простою у приготуванні піци, на яку у вас піде всього 5 хвилин!

Рецепт піци на лаваші за 5 хвилин

Складові:

Лаваш або тортилья — 2 шт.

Сир — 200 г

Гриби

Томатний соус або кетчуп

Ковбаса, м’ясо чи шинка

Оливки

Цибуля

Також можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте усі інгредієнти. Змастіть торт або лаваш томатним соусом. Викладіть усі інгредієнти на тісто. Посипте натертим сиром. Випікайте 7-10 хвилин|мінути| при 220 °C (430 °F). Готову піцу розріжте на порції. Смачного!

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