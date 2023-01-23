Готується лише за 5 хвилин: рецепт швидкої піци на лаваші
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Ви можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику
Навряд чи можна знайти людину, яка хоча б раз не куштувала таку популярну страву, яка прийшла до нас з Італії, як піца. Вона готується дуже просто і швидко, адже зробити піцу на сковороді можна буквально за 15 хвилин, а смак при цьому виходить просто божественний.
Цього разу кулінарний блогер Alina FooDee поділилася рецептом неймовірно смачною та простою у приготуванні піци, на яку у вас піде всього 5 хвилин!
Рецепт піци на лаваші за 5 хвилин
Складові:
- Лаваш або тортилья — 2 шт.
- Сир — 200 г
- Гриби
- Томатний соус або кетчуп
- Ковбаса, м’ясо чи шинка
- Оливки
- Цибуля
- Також можете використовувати на свій смак всі інгредієнти, які залишилися в холодильнику
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте усі інгредієнти.
- Змастіть торт або лаваш томатним соусом.
- Викладіть усі інгредієнти на тісто.
- Посипте натертим сиром.
- Випікайте 7-10 хвилин|мінути| при 220 °C (430 °F).
- Готову піцу розріжте на порції. Смачного!
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