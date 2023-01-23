Як замаринувати капусту, щоб хрумтіла на всю оселю: рецепт салату "Просто геніальний"

Спробувавши його, ви зрозумієте, що назву йому дали не дарма

Цей капустяний салат вам сподобається тим, що в ньому дуже багато корисних овочів. "Просто геніальний" — цю назву заготівля отримала тому, що її приготування дуже просте, а смак неймовірний!

Рецептом поділилися в кулінарному блозі Konservacjya в Інстаграмі. Кількість кожного з овочів можна варіювати на власний розсуд. У будь-якому випадку любителям маринованої капусти дуже прийде до смаку, особливо тим, хто любить "похрустіти".

Як приготувати салат з капустою "Просто геніальний"

Інгредієнти:

1 кг капусти

1 кг помідор

1 кг огірків

1 кг солодкого перчика

1 кг моркви

Якщо чогось з овочів немає — то берете 2 кг будь-якого іншого овоча.

Для маринаду:

рослинна олія — 200 г

оцет 9% — 200 г

сіль — 8 чайних ложок

цукор — 16 чайних ложок

Приготування:

Все нарізати як на салат, моркву на тертці. Усі овочі змішати. І туди додати рослинну олію, оцет, сіль та цукор. Все перемішати. Поставити на вогонь. Довести до кипіння та продовжувати кип’ятити рівно 2 хвилини. Відразу розкласти по банках. Закатати. Укутати.

Ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими слід запастися за відсутності світла та газу? Раніше ми розповідали, як приготувати мариновану капусту з медом.