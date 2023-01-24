Не потрібно розкочувати коржі та збивати крем: диво-рецепт приголомшливого медовика без випічки (відео)

Цей чудовий рецепт ви легко приготуєте на сковороді

Не завжди є можливість приготувати випічку в духовці, тому є безліч рецептів десертів без випікання. Навіть улюблений багатьма торт-медовик ви зможете легко зробити, використовуючи лише сковороду. Більш того, вам не доведеться болісно розкочувати коржі, та й крем можна приготувати такий, що не вимагає використання міксера.

Рецепт медовика без випічки публікує фудблогерка kelbas_v у Instagram. Торт виходить дуже смачним, коржі просоченими, а — крем ніжним і повітряним. Для цього приголомшливого десерту запасіться традиційними продуктами, пергаментом і зручною сковородою.

Складові:

120 г меду

1,5 ч. л. соди

150 г вершкового масла

4 яйця

150 г цукру

300 г борошна

Крем:

600 г жирної сметани (від 20%)

80-100 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Кладемо мед у каструлю, на маленькому вогні доводимо майже до кипіння, всипаємо соду і починаємо активно помішувати. Маса піниться і поступово темнітиме, головне, тримати маленький вогонь і помішуватиме мед з содою, поки вони не стануть карамельного кольору, а це приблизно 2 хвилини. Знімаємо карамельну масу з вогню і додаємо вершкове масло, розмішуємо до однорідності, даємо охолонути. Яйця збити з цукром віночком або міксером 2-3 хвилини. До яєць поступово вливаємо остиглу медово-масляну суміш, перемішуємо, додаємо борошно, перемішуємо. Спочатку тісто буде рідке, але потім почне густіти. Прогріваємо сковороду і зменшуємо вогонь до середнього, кладемо лист пергаменту, змащуємо його трохи олією, виливаємо на пергамент десь 3-4 ст. л. тіста та розрівнюємо по сковороді. Накриваємо кришкою та печемо приблизно 5-7 хвилин. Відкриваємо кришку і витягаємо корж зі сковороди за краї пергаменту, кладемо на тарілку, за хвилину (як трохи охолоне) беремо пергамент знизу і перевертаємо сирим краєм коржа вниз на сковороду. Пергамент знімаємо, накриваємо кришкою та печемо ще 3 хвилини. Ложкою змішуємо сметану із цукровою пудрою. На дно тарілки кладемо трохи крему, зверху – перший корж – крем – корж і так до кінця. Ретельно змастіть верх і боки торта кремом, один корж перетворіть на крихти і посипте медовик. Відправте на 4-8 годин у холодильник, щоб торт просочився. Коржі добре вбирають крем та вирівняються.

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