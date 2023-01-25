З цим інгредієнтом ви котлети ще не готували: рецепт найсмачнішої страви

Рецепт найсмачніших котлет, які полюбить ваша сім’я

Котлети з м’яса дуже спрощують життя кожної сучасної господині. Достатньо наліпити з фаршу зі спеціями шарики та відправити до духовки на кілька хвилин. Однак класичний рецепт котлет набридає і доводиться вигадувати різноманітні способи покращити їхній смак. Наприклад, котлети можна приготувати без м’яса та яєць, а можна додати у фарш для соковитості соду або масло.

Якщо хочете приготувати дійсно смачні котлети швидко та без клопоту, зверніть увагу на рецепт м’ясних котлет з кисломолочним сиром та зеленню. Способом приготування поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати котлети з сиром

Інгредієнти:

1 кг м’яса

500 г цибулі

200 г кисломолочного сиру 9% жирності

2 яйця

50 г петрушки та кропу

сіль та перець за смаком

80 г топленого вершкового масла

150 г олії

Приготування:

Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. На сковороді розігріваємо вершкове масло і обсмажуємо цибулю. М’ясо для фаршу нарізаємо невеликими шматочками. Дрібно рубаємо зелень. У миску з м’ясом і зеленню додаємо сир і смажену цибулю. Солимо та перчимо інгредієнти. Перемішуємо та пропускаємо через м’ясорубку для однорідності. Готовий фарш вимішуємо руками протягом 5-6 хвилин. Ліпимо котлети тієї форми, яка вам подобається. Смажимо котлети на олії з додаванням вершкового масла. Багато котлет на сковороду не кладіть, потрібно щоб вони смажилися, а не тушились. Ставимо середній вогонь, смажимо котлети 2–3 хвилини з відкритою кришкою. Потім зменшуємо вогонь і готуємо під закритою кришкою. Перевертаємо котлети на інший бік. Обсмажуємо з кожного боку приблизно 7 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати рубані котлетки. Таку страву можна приготувати заздалегідь і їсти навіть у холодному вигляді.