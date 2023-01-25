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З цим інгредієнтом ви котлети ще не готували: рецепт найсмачнішої страви

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати котлети по-новому - простий рецепт Новина оновлена 25 січня 2023, 13:36
Як приготувати котлети по-новому - простий рецепт. Фото receptisalatov.com

Рецепт найсмачніших котлет, які полюбить ваша сім’я

Котлети з м’яса дуже спрощують життя кожної сучасної господині. Достатньо наліпити з фаршу зі спеціями шарики та відправити до духовки на кілька хвилин. Однак класичний рецепт котлет набридає і доводиться вигадувати різноманітні способи покращити їхній смак. Наприклад, котлети можна приготувати без м’яса та яєць, а можна додати у фарш для соковитості соду або масло.

Якщо хочете приготувати дійсно смачні котлети швидко та без клопоту, зверніть увагу на рецепт м’ясних котлет з кисломолочним сиром та зеленню. Способом приготування поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати котлети з сиром

Інгредієнти:

  • 1 кг м’яса
  • 500 г цибулі
  • 200 г кисломолочного сиру 9% жирності
  • 2 яйця
  • 50 г петрушки та кропу
  • сіль та перець за смаком
  • 80 г топленого вершкового масла
  • 150 г олії

Приготування:

  1. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. На сковороді розігріваємо вершкове масло і обсмажуємо цибулю.
  2. М’ясо для фаршу нарізаємо невеликими шматочками. Дрібно рубаємо зелень. У миску з м’ясом і зеленню додаємо сир і смажену цибулю. Солимо та перчимо інгредієнти. Перемішуємо та пропускаємо через м’ясорубку для однорідності.
  3. Готовий фарш вимішуємо руками протягом 5-6 хвилин. Ліпимо котлети тієї форми, яка вам подобається.
  4. Смажимо котлети на олії з додаванням вершкового масла. Багато котлет на сковороду не кладіть, потрібно щоб вони смажилися, а не тушились. Ставимо середній вогонь, смажимо котлети 2–3 хвилини з відкритою кришкою. Потім зменшуємо вогонь і готуємо під закритою кришкою.
  5. Перевертаємо котлети на інший бік. Обсмажуємо з кожного боку приблизно 7 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати рубані котлетки. Таку страву можна приготувати заздалегідь і їсти навіть у холодному вигляді.

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#Рецепт #Сир #Котлети