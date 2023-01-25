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"Культова страва всіх часів!": Тетяна Литвинова поділилася рецептом корейської моркви

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як приготувати корейську моркву Новина оновлена 25 січня 2023, 18:52
Як приготувати корейську моркву

Литвинова зазначає, що блюдо ідеально підійде і на вечерю, і на бутерброд.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати курчати Табака, поділилася зі своїми підписниками новим рецептом з кухонь народів світу. На цей раз "під прицілом" виявилася страва з Кореї — морква по-корейськи.

Ця страва "прийшла" в Україну завдяки переселенцям з Кореї.

"Культова страва всіх часів! Смачно, корисно і сезонно" — пише Литвинова.

Морква по-корейськи: інгредієнти

  • Морква -0,5 кг
  • Часник -0,5 головки

Маринад:

  • Сіль — 1 ч.л.
  • Коріандр — ½ ч.л.
  • Вода — 2 ст.л.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Перець чорний — ½ ч.л.
  • Перець гострий — ⅓ ч.л.
  • Горіх мускатний — ½ ч.л.
  • Паприка — ½ ч.л.
  • Часник сушений — ½ ч.л.
  • Сік лимона — 4 ст.л.
  • Олія — 50 мл

Як приготувати моркву по-корейськи: відеорецепт

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати незвичайний гарбузовий суп-пюре з зеленим чаєм.

Теги:
#Рецепт #Морква #Тетяна Литвинова