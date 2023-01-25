Тане у роті: рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки
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Ця сирна запіканка припаде до смаку всій родині.
Сирна запіканка — улюблений сніданок багатьох ще з дитинства, адже цю смачну та корисну страву нам часто готували в дитячому садку. Сьогодні ж господині хочуть удосконалити рецепт сирної запіканки ще сильніше і не додавати в тісто борошно чи манку, що сильно підвищує калорійність.
Рецепт ніжної сирної запіканки без муки та манки публікує сайт edimdoma.ru.
Інгредієнти
- сир — 250 грам
- молоко або вершки -100 мл (залежно від вологості сиру)
- 2 яйця
- цукор — 2 ст.ложки або за смаком
- ванілін (або інші ваші улюблені прянощі)
- масло слив.для змащування форми
Спосіб приготування:
- Відокремте білки від жовтків.
- Збийте занурювальним блендером сир з молоком, цукром, прянощами та жовтками. Маса має вийти, як густа сметана.
- Окремо збийте білки до піків. Цим же віночком чи ложкою ввести білки у сирну масу.
- Викладіть у змащену вершковою олією форму і випікайте в духовці близько 35 хвилин за температури 160-170 градусів. Повністю остудити і наріжте порціями. За бажання можна прикрасити сметаною та листочками м’яти.
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