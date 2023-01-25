Тане у роті: рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки

Ця сирна запіканка припаде до смаку всій родині.

Сирна запіканка — улюблений сніданок багатьох ще з дитинства, адже цю смачну та корисну страву нам часто готували в дитячому садку. Сьогодні ж господині хочуть удосконалити рецепт сирної запіканки ще сильніше і не додавати в тісто борошно чи манку, що сильно підвищує калорійність.

Рецепт ніжної сирної запіканки без муки та манки публікує сайт edimdoma.ru.

Інгредієнти

сир — 250 грам

молоко або вершки -100 мл (залежно від вологості сиру)

2 яйця

цукор — 2 ст.ложки або за смаком

ванілін (або інші ваші улюблені прянощі)

масло слив.для змащування форми

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. Збийте занурювальним блендером сир з молоком, цукром, прянощами та жовтками. Маса має вийти, як густа сметана. Окремо збийте білки до піків. Цим же віночком чи ложкою ввести білки у сирну масу. Викладіть у змащену вершковою олією форму і випікайте в духовці близько 35 хвилин за температури 160-170 градусів. Повністю остудити і наріжте порціями. За бажання можна прикрасити сметаною та листочками м’яти.

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