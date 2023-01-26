Як заквасити капусту, щоб вона не потемніла і не гірчила: дуже простий рецепт (відео)

Така капуста готується дуже просто, а з’їдається неймовірно швидко

Капуста – доступний овоч, який добре зберігається весь період холодів. Її можна додавати до овочевих консервованих закусок або закрити листя капусти лінивим способом. Найсмачнішим овоч виходить у квашеному вигляді.

Рецептом квашеної капусти на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Спосіб приготування неймовірно простий, а особливість закрутки додасть нетрадиційний інгредієнт — яблуко. Капуста за цим рецептом не темніє і не гірчить.

Рецепт квашеної капусти з яблуком

Складові:

Капуста

Морква

Яблука

Сіль

Лавровий лист

Чорний перець горошком

Спосіб приготування:

Для приготування беремо 4 кг 500 г нашаткованої капусти, 150 г моркви (натертою на тертці для моркви по-корейськи – тоді капуста буде світлою), 400 г кислих яблук. У миску з капустою та морквою додаємо три повні столові ложки солі (100 г), добре виминаємо, щоб капуста дала сік. У 5-літрове відро щільно накладаємо капусту, додаємо яблука (очищені від серцевини та насіння). Накладаємо капусту аж до верху. Додаємо невеликий лавровий лист, 10-12 горошин чорного перцю. Обов’язково притискаємо капусту вагою. Капуста заквашується протягом 6-8 днів за кімнатної температури. Щодня необхідно робити заглиблення у капусті, щоб виходила гіркота, інакше капуста зіпсується. Також щодня на пару годин залишаємо відро відкритим. Готову квашену капусту щільно закриваємо кришкою та зберігаємо у прохолодному місці. Якщо капуста не покрита розсолом, вона швидко зіпсується. Тоді слід підібрати зверху шар капусти, добре віджавши сік, а всю капусту у відрі прим’яти щільно. Капуста має бути постійно покрита розсолом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що капусту можна смачно та швидко замаринувати. Рецепт дуже простий.