Простіше рецепту ще не придумали: найсмачніша квашена капуста на зиму (відео)
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Встигніть заготовити квашену капусту, вона дуже смачна та корисна
Поки є можливість ласувати свіжою капустою, встигніть зробити закрутки з цього хрусткого овочу. На зиму можна закрити тушковану капусту, це ідеальна готова начинка для пиріжків. Але, мабуть, найпопулярніший варіант – квашена капуста, для кольору деякі додають у банки буряки та моркву.
Більш класичним рецептом квашеної капусти поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Спосіб приготування максимально зрозумілий, а для інгредієнтів знадобляться найдоступніші продукти.
Рецепт квашеної капусти
Складові:
- Капуста — 2,7 кг
- Морква — 200 г
- Сіль — 60 г
- Перець чорний горошком – 6 шт.
- Лист лавровий
Спосіб приготування:
- Дрібно шинкуємо капусту. Моркву чистим та натираємо на великій тертці. Капусту і моркву змішуємо і руками переминаємо із сіллю доти, доки не з’явиться сік.
- Беремо чисту трилітрову банку. На дно складаємо спеції: лавровий лист та перець-горошок. Далі починаємо поступово закладати капусту, ретельно утрамбовуючи її.
- Щоб капуста вийшла соковитою чи хрусткою, її потрібно саме щільно укласти в банку.
- Залишаємо капусту в теплому місці на три доби для бродіння. Піну, яка утворюється на поверхні, забираємо.
- Прибираємо у холодне місце для зберігання. Капуста має повністю перебувати в розсолі.
Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається. А ще ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки.