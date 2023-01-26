Простіше рецепту ще не придумали: найсмачніша квашена капуста на зиму (відео)

Встигніть заготовити квашену капусту, вона дуже смачна та корисна

Поки є можливість ласувати свіжою капустою, встигніть зробити закрутки з цього хрусткого овочу. На зиму можна закрити тушковану капусту, це ідеальна готова начинка для пиріжків. Але, мабуть, найпопулярніший варіант – квашена капуста, для кольору деякі додають у банки буряки та моркву.

Більш класичним рецептом квашеної капусти поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Спосіб приготування максимально зрозумілий, а для інгредієнтів знадобляться найдоступніші продукти.

Рецепт квашеної капусти

Складові:

Капуста — 2,7 кг

Морква — 200 г

Сіль — 60 г

Перець чорний горошком – 6 шт.

Лист лавровий

Спосіб приготування:

Дрібно шинкуємо капусту. Моркву чистим та натираємо на великій тертці. Капусту і моркву змішуємо і руками переминаємо із сіллю доти, доки не з’явиться сік. Беремо чисту трилітрову банку. На дно складаємо спеції: лавровий лист та перець-горошок. Далі починаємо поступово закладати капусту, ретельно утрамбовуючи її. Щоб капуста вийшла соковитою чи хрусткою, її потрібно саме щільно укласти в банку. Залишаємо капусту в теплому місці на три доби для бродіння. Піну, яка утворюється на поверхні, забираємо. Прибираємо у холодне місце для зберігання. Капуста має повністю перебувати в розсолі.

Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається. А ще ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки.