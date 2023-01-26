Так ви яблука ще не готували: незвичайний і смачний рецепт сніданку на американський манер (відео)
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Такі ласощі сподобаються і дорослим, і дітям
Яблука часто додають у випічку, наприклад, в яблучний пиріг, фруктову шарлотку або солодкі пиріжки. Але не тільки такі звичні нам страви добре виходять з доступних нам фруктів.
Рецептом яблучних фріттерів поділилась шефкухар Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. Це популярна американська страва на сніданок – суміш оладок та пончиків. Вони виходять смачними й миттєво змітаються з тарілки.
Рецепт яблучних фриттерів
Інгредієнти:
- Яблука – 3 шт.
- Борошно – 130 г
- Молоко – 80 г
- Розпушувач – 1 ч. л. з гіркою
- Цукор – 1 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Дрібка солі
- Кориця – 0,5 ст. л.
- Ваніль
Для глазурі:
- Пудра цукрова — 50 г
- Молоко – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яблука чистимо і нарізаємо кубиком. Змішуємо разом усі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль, розпушувач. Окремо змішуємо до однорідності молоко та яйце. Тепер поєднуємо ці дві суміші та додаємо яблука. Тісто має бути густе, на вигляд — яблука в борошняній глазурі.
- Смажимо на середньому вогні у досить великій кількості олії. Викладаємо ложкою, але без гірки. Так, щоб потім добре просмажилося з іншого боку. Смажимо до рум’яності. Викладаємо на серветку.
- Готуємо глазур. Пудру заливаємо молоком і добре перемішуємо. У цьому випадку молоко можна замінити на сік або навіть воду.
- Поливаємо фриттерси. Виходить 12 дрібних штук.
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