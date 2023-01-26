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Так ви яблука ще не готували: незвичайний і смачний рецепт сніданку на американський манер (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Яблучні фриттери Новина оновлена 26 січня 2023, 15:41
Яблучні фриттери. Фото makeitdairyfree.com

Такі ласощі сподобаються і дорослим, і дітям

Яблука часто додають у випічку, наприклад, в яблучний пиріг, фруктову шарлотку або солодкі пиріжки. Але не тільки такі звичні нам страви добре виходять з доступних нам фруктів.

Рецептом яблучних фріттерів поділилась шефкухар Валентина Саєнко у своєму блозі в Instagram. Це популярна американська страва на сніданок – суміш оладок та пончиків. Вони виходять смачними й миттєво змітаються з тарілки.

Рецепт яблучних фриттерів

Інгредієнти:

  • Яблука – 3 шт.
  • Борошно – 130 г
  • Молоко – 80 г
  • Розпушувач – 1 ч. л. з гіркою
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Дрібка солі
  • Кориця – 0,5 ст. л.
  • Ваніль

Для глазурі:

  • Пудра цукрова — 50 г
  • Молоко – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука чистимо і нарізаємо кубиком. Змішуємо разом усі сухі інгредієнти: борошно, цукор, сіль, розпушувач. Окремо змішуємо до однорідності молоко та яйце. Тепер поєднуємо ці дві суміші та додаємо яблука. Тісто має бути густе, на вигляд — яблука в борошняній глазурі.
  2. Смажимо на середньому вогні у досить великій кількості олії. Викладаємо ложкою, але без гірки. Так, щоб потім добре просмажилося з іншого боку. Смажимо до рум’яності. Викладаємо на серветку.
  3. Готуємо глазур. Пудру заливаємо молоком і добре перемішуємо. У цьому випадку молоко можна замінити на сік або навіть воду.
  4. Поливаємо фриттерси. Виходить 12 дрібних штук.

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Теги:
#Рецепти #Яблука #Сніданок