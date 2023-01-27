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Чудовий кокосовий десерт, для приготування якого не знадобиться духовка: простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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У цього торта справді райський смак Новина оновлена 27 січня 2023, 21:18
У цього торта справді райський смак. Фото скриншот Youtube

Зробити ефектний десерт можна навіть без випікання

Не завжди є можливість чекати на випікання торта або пирога в духовці, в цьому випадку виручить ідея десерту без випічки. Один із найпростіших альтернатив тісту – готове печиво, яке стане основою пирога. За рахунок смачного домашнього крему десерт буде ідеальним.

Спробуйте приготувати чудовий кокосовий десерт, для якого знадобляться традиційні інгредієнти. Його головний бонус – не потрібна духовка. Простий рецепт чудового десерту з кокосовою стружкою без випічки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Відео покрокового приготування можна переглянути наприкінці матеріалу.

Кокосовий десерт із печивом без випічки

Складові:

  • 1 л молока
  • 1 яйце
  • 4 ст. л. борошна
  • 4 ст. л. цукру
  • 80 г кокосової стружки
  • 300 г печива

Спосіб приготування:

  1. До яйця додаємо цукор та борошно, добре перемішуємо та заливаємо молоком.
  2. Ставимо на середній вогонь і при постійному помішуванні заварюємо крем до запустіння.
  3. Знімаємо з вогню та додаємо кокосову стружку, добре перемішуємо.
  4. Печиво занурюємо на секунду в молоко та викладаємо на дно форми.
  5. Змащуємо все печиво кремом та знову викладаємо шар печива. Виходить три шари, останній – кремовий.
  6. Даємо десерту охолонути та застигнути.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного тертого пирога. Саме такий готували у нашому дитинстві бабусі.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт