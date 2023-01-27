Чудовий кокосовий десерт, для приготування якого не знадобиться духовка: простий рецепт (відео)

Зробити ефектний десерт можна навіть без випікання

Не завжди є можливість чекати на випікання торта або пирога в духовці, в цьому випадку виручить ідея десерту без випічки. Один із найпростіших альтернатив тісту – готове печиво, яке стане основою пирога. За рахунок смачного домашнього крему десерт буде ідеальним.

Спробуйте приготувати чудовий кокосовий десерт, для якого знадобляться традиційні інгредієнти. Його головний бонус – не потрібна духовка. Простий рецепт чудового десерту з кокосовою стружкою без випічки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Відео покрокового приготування можна переглянути наприкінці матеріалу.

Кокосовий десерт із печивом без випічки

Складові:

1 л молока

1 яйце

4 ст. л. борошна

4 ст. л. цукру

80 г кокосової стружки

300 г печива

Спосіб приготування:

До яйця додаємо цукор та борошно, добре перемішуємо та заливаємо молоком. Ставимо на середній вогонь і при постійному помішуванні заварюємо крем до запустіння. Знімаємо з вогню та додаємо кокосову стружку, добре перемішуємо. Печиво занурюємо на секунду в молоко та викладаємо на дно форми. Змащуємо все печиво кремом та знову викладаємо шар печива. Виходить три шари, останній – кремовий. Даємо десерту охолонути та застигнути.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного тертого пирога. Саме такий готували у нашому дитинстві бабусі.