Чудовий кокосовий десерт, для приготування якого не знадобиться духовка: простий рецепт (відео)
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Зробити ефектний десерт можна навіть без випікання
Не завжди є можливість чекати на випікання торта або пирога в духовці, в цьому випадку виручить ідея десерту без випічки. Один із найпростіших альтернатив тісту – готове печиво, яке стане основою пирога. За рахунок смачного домашнього крему десерт буде ідеальним.
Спробуйте приготувати чудовий кокосовий десерт, для якого знадобляться традиційні інгредієнти. Його головний бонус – не потрібна духовка. Простий рецепт чудового десерту з кокосовою стружкою без випічки публікує фудблог polli_cooking в Instagram. Відео покрокового приготування можна переглянути наприкінці матеріалу.
Кокосовий десерт із печивом без випічки
Складові:
- 1 л молока
- 1 яйце
- 4 ст. л. борошна
- 4 ст. л. цукру
- 80 г кокосової стружки
- 300 г печива
Спосіб приготування:
- До яйця додаємо цукор та борошно, добре перемішуємо та заливаємо молоком.
- Ставимо на середній вогонь і при постійному помішуванні заварюємо крем до запустіння.
- Знімаємо з вогню та додаємо кокосову стружку, добре перемішуємо.
- Печиво занурюємо на секунду в молоко та викладаємо на дно форми.
- Змащуємо все печиво кремом та знову викладаємо шар печива. Виходить три шари, останній – кремовий.
- Даємо десерту охолонути та застигнути.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного тертого пирога. Саме такий готували у нашому дитинстві бабусі.