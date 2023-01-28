"Привіт з дитинства": рецепт найсмачнішого повітряного сирного печива

Смачнюче печиво, яке просто тане у роті

З таким сирним печивом, мабуть, знайомий кожен: легкий, повітряний і дуже смачний десерт, який мами часто купували до чаю. Ну і ще з великих плюсів — це простота його приготування, тому навіть недосвідчена господиня з легкістю зможе приготувати таке пригощення.

Рецептом сирного печива в своєму кулінарному блозі в Інстаграм поділилась шеф-кухар Валя Саєнко. Кулінар відмітила, що дуже любить цей десерт, бо його в дитинстві їй часто готувала мама.

Інгредієнти:

Сир — 200 гр

Борошно пшеничне — 280 гр

Вершкове масло — 180 гр

Яйце — 1 шт

Сода — 4 гр

Цукор і кориця для посипання печива

Спосіб приготування:

Холодне масло натріть на тертку. Додайте борошно, яйце та сир. Сир краще брати в брикеті, трішки вологий. Додайте соду та замісіть тісто. Не кидайте одразу все борошно, а трішки залиште. Тісто має бути еластичне і не липнути до рук. Якщо липне, то додайте ще трішки борошна. Сформуйте кулю із тіста і дайте їй постояти в холодильнику у плівці мінімум пів години. Далі розкачайте тісто качалкою на столі з борошном і виріжте склянкою кола, як на вареники. Кожне коло викладіть на цукор з корицею і трішки прижміть. Згорніть кружечки цукром всередину і знову в цукор, прижали, ще раз згорнули цукром в середину і останній раз у цукор. Добре прижимайте, бо відкриється під час запікання. Викладіть печиво на лист з пергаментом на відстані і запікайте при 180 приблизно 25-30 хвилин (має стати рум'яним).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого яблучного пирога від українського кондитера Лізи Глінської. Простий рецепт смачнючого десерту не залишить нікого байдужим.