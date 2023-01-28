"Привіт з дитинства": рецепт найсмачнішого повітряного сирного печива
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Смачнюче печиво, яке просто тане у роті
З таким сирним печивом, мабуть, знайомий кожен: легкий, повітряний і дуже смачний десерт, який мами часто купували до чаю. Ну і ще з великих плюсів — це простота його приготування, тому навіть недосвідчена господиня з легкістю зможе приготувати таке пригощення.
Рецептом сирного печива в своєму кулінарному блозі в Інстаграм поділилась шеф-кухар Валя Саєнко. Кулінар відмітила, що дуже любить цей десерт, бо його в дитинстві їй часто готувала мама.
Інгредієнти:
- Сир — 200 гр
- Борошно пшеничне — 280 гр
- Вершкове масло — 180 гр
- Яйце — 1 шт
- Сода — 4 гр
- Цукор і кориця для посипання печива
Спосіб приготування:
- Холодне масло натріть на тертку. Додайте борошно, яйце та сир. Сир краще брати в брикеті, трішки вологий. Додайте соду та замісіть тісто. Не кидайте одразу все борошно, а трішки залиште. Тісто має бути еластичне і не липнути до рук. Якщо липне, то додайте ще трішки борошна.
- Сформуйте кулю із тіста і дайте їй постояти в холодильнику у плівці мінімум пів години. Далі розкачайте тісто качалкою на столі з борошном і виріжте склянкою кола, як на вареники.
- Кожне коло викладіть на цукор з корицею і трішки прижміть. Згорніть кружечки цукром всередину і знову в цукор, прижали, ще раз згорнули цукром в середину і останній раз у цукор. Добре прижимайте, бо відкриється під час запікання.
- Викладіть печиво на лист з пергаментом на відстані і запікайте при 180 приблизно 25-30 хвилин (має стати рум'яним).
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