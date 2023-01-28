Замініть м’ясо на інший інгредієнт і від гостей не буде відбою: рецепт голубців із соковитою начинкою

Начинка для голубців може бути смачною навіть без м’яса

Які голубці українські господині готують найчастіше? Правильно, в більшості випадків на стіл подається блюдо з м’ясною начинкою. Однак хоч зрідка, а хочеться чогось легшого, тому пропонуємо приготувати голубці, які не поступаються своєму м’ясному "товаришу".

Рецептом пісних голубців поділилася фуд-блогер Ейва в Інстаграмі. Як начинку використовуємо гриби, а саме сушені білі та печериці – вони додадуть страві дивовижний смак та аромат.

Як приготувати голубці з грибами

Інгредієнти:

1 капуста

50 г сушених білих грибів

500 г печериць

2 цибулини

200 г круглозернистого рису

соняшникова олія

сіль та перець за смаком

Для соусу:

500 мл відвару з білих грибів

200 г сметани

1 ч. л. борошна

сіль і перець

Приготування:

Вирізаємо з капусти качан. Наливаємо воду у велику каструлю і доводимо до кипіння. Опускаємо в неї капусту. Тримаємо її до прозорості, потім акуратно відокремлюємо листя. Після охолодження зрізаємо жорсткі прожилки між листами або відбиваємо їх кухонним молотком. Відварюємо рис до напівготовності. Білі гриби заливаємо окропом та варимо на середньому вогні 10 хвилин після закипання. Каструлю не накриваємо кришкою. Готові гриби дістаємо із ємності, а грибний відвар залишаємо для соусу. Дрібно нарізаємо цибулю та гриби. Обсмажуємо їх на сковороді з олією 5–7 хвилин. Потім змішуємо рис та засмажку. Начиняємо голубці. Беремо капустяний лист, загортаємо в нього начинку і складаємо у форму для запікання. Готуємо соус: змішуємо відвар із сушених білих грибів, сметану та борошно. Солимо і перчимо на смак. Заливаємо соусом голубці і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 60 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пісних голубців із картоплею. Також, за рахунок великої кількості цибулі, начинка в цій страві виходить світлою, пишною і ніжною.