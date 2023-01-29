Пальчики оближеш: приголомшливий рецепт картоплі по-селянськи з соусом тар-тар (відео)

Готуйте відразу багато, адже з’їдається страва миттєво

Якщо ви любите запечену картоплю, то наші секрети її ідеального приготування з скоринкою, що ідеально хрумтить, вам точно сподобаються. Однак сьогодні ми хочемо запропонувати вам приготувати неймовірно смачну картоплю по-селянськи, яка затьмарить будь-які МакДональдзи та KFC.

Рецептом такого чудового гарніру, а також сметанного соусу тар-тар до нього поділилася кулінарний блогер anny.cooking на своїй сторінці в Інстаграм.

Картопля по-селянськи у духовці: рецепт

Інгредієнти для порції на 2-х:

8-9 середніх картоплин

1 велика часточка часнику (або сухий часник)

2 ст. олії

1 ч. л. солі

Спеції: щіпка чорного перцю, 1 ч.л. паприки, 1/3 ч. л. орегано, 1/3 ч.л.каррі ніжний

Соус : 3 ст.л. сметани, 1/4 ч. л. солі, 1/4 ч. л. хмелі-сунелі, 1 ч.л. французької гірчиці, 1 ч. л. натертої цибулі, 1 середній маринований огірок.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помийте і просушіть. Наріжте на невеликі часточки. Додайте спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішайте і залиште на 30 хв. Викладіть картоплю на лист застелений пергаментом так, щоб все що з нього скло залишилося в мисці. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці — 25-30 хвилин.

Для соусу змішайте сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю та натертий огірок.

Раніше ми розповідали про секретний інгредієнт, який врятує картоплю в мундирах від потемніння, а також як зробити ідеальну картоплю фрі.