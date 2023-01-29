Без борошна та цукру: простий рецепт дивовижної сирної запіканки (відео)
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Таку запіканку з сиру можна їсти як у гарячому, так і в холодному вигляді
Сирна запіканка — проста у приготуванні страва. Чудово підходить для подачі на сніданок. Багато хто готує запіканку з сиру з борошном, але можна зробити десерт менш калорійним і не використовувати цей продукт. Більше того, легко обійтися і без цукру, що також набагато корисніше.
Простий рецепт сирної запіканки без борошна та цукру опублікував фудблог polli_cooking у Instagram. Її можна вживати відразу, як тільки дістанете з духової шафи. Але не менш смачним цей десерт буде і після того, як охолонув.
Рецепт сирної запіканки
Складові:
- 300 г сиру
- 1 яйце
- 2 ст. л. манки
- 3 ст. л. сметани
- цукрозамінник або мед за смаком
- ванілін
- родзинки (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти (крім родзинок) та перебиваємо до однорідної кремової консистенції.
- Родзинки попередньо заливаємо гарячою водою і даємо постояти 10-15 хвилин. Промиваємо, висушуємо рушником і додаємо в сирну масу. Добре перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин (орієнтуємося золотистою скоринкою).
- Коли скоринка стане золотистою, вимикаємо духовку, відчиняємо трохи дверцят і залишаємо запіканку в духовці ще на 10 хвилин.
- Під час випікання запіканка підніметься, а потім упаде. Так і має бути.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного пирога. Бонус у тому, що для десерту не потрібні яйця та молоко.