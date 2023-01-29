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Без борошна та цукру: простий рецепт дивовижної сирної запіканки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Сирна запіканка з родзинками Новина оновлена 29 січня 2023, 19:54
Сирна запіканка з родзинками. Фото domashne.com.ua

Таку запіканку з сиру можна їсти як у гарячому, так і в холодному вигляді

Сирна запіканка — проста у приготуванні страва. Чудово підходить для подачі на сніданок. Багато хто готує запіканку з сиру з борошном, але можна зробити десерт менш калорійним і не використовувати цей продукт. Більше того, легко обійтися і без цукру, що також набагато корисніше.

Простий рецепт сирної запіканки без борошна та цукру опублікував фудблог polli_cooking у Instagram. Її можна вживати відразу, як тільки дістанете з духової шафи. Але не менш смачним цей десерт буде і після того, як охолонув.

Рецепт сирної запіканки

Складові:

  • 300 г сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. манки
  • 3 ст. л. сметани
  • цукрозамінник або мед за смаком
  • ванілін
  • родзинки (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти (крім родзинок) та перебиваємо до однорідної кремової консистенції.
  2. Родзинки попередньо заливаємо гарячою водою і даємо постояти 10-15 хвилин. Промиваємо, висушуємо рушником і додаємо в сирну масу. Добре перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання.
  3. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин (орієнтуємося золотистою скоринкою).
  4. Коли скоринка стане золотистою, вимикаємо духовку, відчиняємо трохи дверцят і залишаємо запіканку в духовці ще на 10 хвилин.
  5. Під час випікання запіканка підніметься, а потім упаде. Так і має бути.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного пирога. Бонус у тому, що для десерту не потрібні яйця та молоко.

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#Рецепт #Сирна запіканка