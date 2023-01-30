Рецепт чудового торта з ніжним кремом: готується за 20 хвилин без духовки (відео)

Такий торт приємно здивує ваших гостей

Існує багато рецептів десертів, які не вимагають використання духовки. Без цього приладу навіть можна приготувати цілком гідний смачний торт з ніжним кремом. Більше того, можна обійтися без міксера.

Простий рецепт торта, що готується за 20 хвилин на сковороді, розповідає фудблогерка Тетяна Шеремет у своєму блозі в Інстаграм. Якщо ваша плита газова, то в процесі приготування вам навіть не потрібне світло, що неймовірно зручно у нинішніх реаліях. Такий торт ідеально доповнить чаювання.

Торт за 20 хвилин без духовки

Складові:

вершкове масло – 120 г

борошно — 250 г

цукор – 60 г

дрібка солі

Для крему:

сметана 20% — 500 г

цукор – 120 г

ванільний цукор – 10 г

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 50 г

Спосіб приготування:

Просіяне борошно змішуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю та вершковим маслом кімнатної температури в крихту. Висипаємо на розігріту сковороду, постійно помішуючи, смажимо до гарного рум’яного кольору, знімаємо з вогню та пересипаємо у миску. Для крему в сотейник кладемо сметану, яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, ставимо на вогонь і постійно помішуючи, варимо до загусання, знімаємо з вогню, додаємо масло, перемішуємо. Із загальної крихти відсипаємо 4 ст. л., залишок ділимо на 4 частини. Беремо кільце 18 см у діаметрі, дно застеляємо пергаментом. Пошарово викладаємо спочатку одну частину крихти, потім гарячий крем (краще викладати, поки не охолонув). Крихту, яку відкладали, засипаємо зверху, ставимо в холодильник на ніч. Дістаємо торт з кільця (краями форми проходимо ножем).

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