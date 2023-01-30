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Рецепт чудового торта з ніжним кремом: готується за 20 хвилин без духовки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Дивовижний домашній торт Новина оновлена 30 січня 2023, 23:56
Дивовижний домашній торт. Фото Скриншот

Такий торт приємно здивує ваших гостей

Існує багато рецептів десертів, які не вимагають використання духовки. Без цього приладу навіть можна приготувати цілком гідний смачний торт з ніжним кремом. Більше того, можна обійтися без міксера.

Простий рецепт торта, що готується за 20 хвилин на сковороді, розповідає фудблогерка Тетяна Шеремет у своєму блозі в Інстаграм. Якщо ваша плита газова, то в процесі приготування вам навіть не потрібне світло, що неймовірно зручно у нинішніх реаліях. Такий торт ідеально доповнить чаювання.

Торт за 20 хвилин без духовки

Складові:

  • вершкове масло – 120 г
  • борошно — 250 г
  • цукор – 60 г
  • дрібка солі

Для крему:

  • сметана 20% — 500 г
  • цукор – 120 г
  • ванільний цукор – 10 г
  • кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
  • яйця – 2 шт.
  • вершкове масло – 50 г

Спосіб приготування:

  1. Просіяне борошно змішуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю та вершковим маслом кімнатної температури в крихту.
  2. Висипаємо на розігріту сковороду, постійно помішуючи, смажимо до гарного рум’яного кольору, знімаємо з вогню та пересипаємо у миску.
  3. Для крему в сотейник кладемо сметану, яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, ставимо на вогонь і постійно помішуючи, варимо до загусання, знімаємо з вогню, додаємо масло, перемішуємо.
  4. Із загальної крихти відсипаємо 4 ст. л., залишок ділимо на 4 частини.
  5. Беремо кільце 18 см у діаметрі, дно застеляємо пергаментом. Пошарово викладаємо спочатку одну частину крихти, потім гарячий крем (краще викладати, поки не охолонув).
  6. Крихту, яку відкладали, засипаємо зверху, ставимо в холодильник на ніч.
  7. Дістаємо торт з кільця (краями форми проходимо ножем).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, для якого не потрібні яйця. А також ми розповідали, як приготувати тертий пиріг, як у бабусі.

Теги:
#Рецепт #Торт