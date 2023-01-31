Як приготувати піцу без світла? Рецепт смачнющої страви на сковороді (відео)

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Одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв багатьох українців — це піца. Її можна приготувати як в духовці, так навіть і у звичайній чашці! Але складність з'являється тоді, коли ми залежимо від електроенергії, адже не у всіх нас є газова плита.

Врятувати ситуацію можна, знаючи спосіб приготування піци на сковорідці. Готується вона дуже швидко, але виходить ще смачнішою. Покроковим рецептом страви поділилась у своєму блозі в Інстаграмі український фуд-блогер Анна (@anny.cooking).

Як приготувати піцу на сковороді

Інгредієнти:

1 яйце

200 мл кефіру

2 ч.л. цукру

1 ч.л. солі (без гірки)

350 г борошна (+ приблизно 1 ст.л.)

1/3 ч.л. соди

1 ч.л. розпушувача

2 ст.л. олії

Для начинки: томатний соус/кетчуп, італійські трави, ковбаса, маслини, кукурудза, сир.

Приготування:

Яйце з‘єднуємо з кефіром, сіллю і цукром, змішуємо. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач. Замішуємо тісто, борошно має бути повністю зволожене. Додаємо олію, перекладаємо тісто на поверхню і вимішуємо 2-3 хв, воно має злегка липнути до рук. Якщо липне сильно, додайте столову ложку борошна. Кладемо тісто в миску, змащену олією, і залишаємо на 30 хв. Після відстоювання готове воно буде м‘яким і еластичним. Ділимо тісто на 2/3/4 частини, в залежності від того, яку за товщиною піцу ви хочете. Борошном присипаємо поверхню, розкачуємо тісто в коло приблизно 26 см діаметром. Викладаємо його на сковороду і на трішечки більше мінімальному вогні (найбільша конфорка) під кришкою готуємо 5 хв. Перевертаємо, корж має бути рум‘яним, і на підрум‘янену частину викладаємо начинку, накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хв.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.