Що додати до квашеної капусти, щоб вийшла повноцінна закуска: незвичайний рецепт
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З додатковим інгредієнтом капуста стане ще соковитішою
Існує величезна кількість рецептів квашеної капусти. Адже цю заготівлю приготувати недорого і просто, а смак завжди виходить чудовим. Хтось додає в закуску моркву або болгарський перець, але також капуста відмінно поєднується з грибами.
Простий рецепт квашеної капусти з грибами розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. За словами кулінара, капуста відмінно смакує з опеньками невеликого розміру. Але також підійдуть білі гриби та навіть печериці. Закуску вживають окремо або кладуть як начинку в пиріжки.
Рецепт квашеної капусти з грибами
Складові:
- 6 кг капусти
- 400 г моркви
- 1,5 кг опеньків
- 240 г солі
Спосіб приготування:
- Нашаткувати капусту.
- Гриби промити та відварити у підсоленій воді протягом 15 хвилин після закипання. Злити рідину. Набрати чисту воду та варити знову 15 хвилин.
- Моркву натерти і змішати із сіллю та капустою, перетираючи руками. Додати опеньки і перемішати.
- Перекласти в окрему ємність, трохи утрамбувати. Накрити широкою тарілкою, зверху поставити банку з водою.
- Залишити у такому вигляді на 3-4 дні. Періодично проколювати дерев’яною паличкою, щоб виходив вуглекислий газ.
- Зберігати у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дотримуватись пропорцій солі та моркви при маринуванні капусти. Правильно підібрана кількість інгредієнтів зробить страву неперевершеною та не дасть їй зіпсуватися.