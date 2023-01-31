Що додати до квашеної капусти, щоб вийшла повноцінна закуска: незвичайний рецепт

З додатковим інгредієнтом капуста стане ще соковитішою

Існує величезна кількість рецептів квашеної капусти. Адже цю заготівлю приготувати недорого і просто, а смак завжди виходить чудовим. Хтось додає в закуску моркву або болгарський перець, але також капуста відмінно поєднується з грибами.

Простий рецепт квашеної капусти з грибами розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. За словами кулінара, капуста відмінно смакує з опеньками невеликого розміру. Але також підійдуть білі гриби та навіть печериці. Закуску вживають окремо або кладуть як начинку в пиріжки.

Рецепт квашеної капусти з грибами

Складові:

6 кг капусти

400 г моркви

1,5 кг опеньків

240 г солі

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту. Гриби промити та відварити у підсоленій воді протягом 15 хвилин після закипання. Злити рідину. Набрати чисту воду та варити знову 15 хвилин. Моркву натерти і змішати із сіллю та капустою, перетираючи руками. Додати опеньки і перемішати. Перекласти в окрему ємність, трохи утрамбувати. Накрити широкою тарілкою, зверху поставити банку з водою. Залишити у такому вигляді на 3-4 дні. Періодично проколювати дерев’яною паличкою, щоб виходив вуглекислий газ. Зберігати у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дотримуватись пропорцій солі та моркви при маринуванні капусти. Правильно підібрана кількість інгредієнтів зробить страву неперевершеною та не дасть їй зіпсуватися.