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Що додати до квашеної капусти, щоб вийшла повноцінна закуска: незвичайний рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квашена капуста з грибами – смачна закуска
Квашена капуста з грибами – смачна закуска. Фото jisty.com.ua

З додатковим інгредієнтом капуста стане ще соковитішою

Існує величезна кількість рецептів квашеної капусти. Адже цю заготівлю приготувати недорого і просто, а смак завжди виходить чудовим. Хтось додає в закуску моркву або болгарський перець, але також капуста відмінно поєднується з грибами.

Простий рецепт квашеної капусти з грибами розповідає Максим Нікітін у своєму кулінарному блозі jisty. За словами кулінара, капуста відмінно смакує з опеньками невеликого розміру. Але також підійдуть білі гриби та навіть печериці. Закуску вживають окремо або кладуть як начинку в пиріжки.

Рецепт квашеної капусти з грибами

Складові:

  • 6 кг капусти
  • 400 г моркви
  • 1,5 кг опеньків
  • 240 г солі

Спосіб приготування:

  1. Нашаткувати капусту.
  2. Гриби промити та відварити у підсоленій воді протягом 15 хвилин після закипання. Злити рідину. Набрати чисту воду та варити знову 15 хвилин.
  3. Моркву натерти і змішати із сіллю та капустою, перетираючи руками. Додати опеньки і перемішати.
  4. Перекласти в окрему ємність, трохи утрамбувати. Накрити широкою тарілкою, зверху поставити банку з водою.
  5. Залишити у такому вигляді на 3-4 дні. Періодично проколювати дерев’яною паличкою, щоб виходив вуглекислий газ.
  6. Зберігати у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дотримуватись пропорцій солі та моркви при маринуванні капусти. Правильно підібрана кількість інгредієнтів зробить страву неперевершеною та не дасть їй зіпсуватися.

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#Рецепт #Гриби #Капуста