Швидкий та смачний сніданок: рецепт найсмачніших солодко-вершкових лінивих вареників (відео)
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Смачна страва, яку можна приготувати на сніданок, обід чи вечерю.
Коли ліпити "стандартні" вареники немає часу чи навіть бажання, на допомогу приходять "ледачі" рецепти. Раніше ми ділилися рецептом лінивих вареників з картоплею, більш відомих як палюшки, а тепер хочемо розповісти, як швидко приготувати солодких сирних "лінивців".
Рецептом вершкових, м’яких із солодким відтінком лінивих сирних вареників поділилася кулінарний блогер Марія Твердохліб на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що при приготуванні варто звернути увагу на сухість сиру. Якщо він дуже сухий, то краще додати 2 яйця. Також вона радить не додавати занадто багато борошна, щоб вареники не були забиті ним, інакше весь смак загубиться.
Ліниві вареники: рецепт
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 2 ст. цукру з гіркою
- Дрібка солі
- Борошно 5-6 ст. з гіркою + борошно для присипання поверхні
- Вершкове масло в сметана для смачної подачі
Спосіб приготування:
- Змішайте сир, яйце, сіль, цукор і збийте все блендером.
- Додайте борошно і знову все перемішайте.
- Робочу поверхню присипте борошном і викладіть частину тіста, обваляйте і розкотіть його руками в довгу "ковбаску". Наріжте на невеликі шматочки завтовшки близько 5 мм.
- Опускайте один за одним вареники в киплячу воду і варіть 1-2 хвилини з моменту спливання.
- Подавайте з маслом та сметаною.
Раніше ще одним цікавим та простим рецептом лінивих вареників із сиром поділилася українська фудблогерка Ліза Глінська. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.