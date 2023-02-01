Швидкий та смачний сніданок: рецепт найсмачніших солодко-вершкових лінивих вареників (відео)

Смачна страва, яку можна приготувати на сніданок, обід чи вечерю.

Коли ліпити "стандартні" вареники немає часу чи навіть бажання, на допомогу приходять "ледачі" рецепти. Раніше ми ділилися рецептом лінивих вареників з картоплею, більш відомих як палюшки, а тепер хочемо розповісти, як швидко приготувати солодких сирних "лінивців".

Рецептом вершкових, м’яких із солодким відтінком лінивих сирних вареників поділилася кулінарний блогер Марія Твердохліб на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що при приготуванні варто звернути увагу на сухість сиру. Якщо він дуже сухий, то краще додати 2 яйця. Також вона радить не додавати занадто багато борошна, щоб вареники не були забиті ним, інакше весь смак загубиться.

Ліниві вареники: рецепт

Інгредієнти:

1 яйце

2 ст. цукру з гіркою

Дрібка солі

Борошно 5-6 ст. з гіркою + борошно для присипання поверхні

Вершкове масло в сметана для смачної подачі

Спосіб приготування:

Змішайте сир, яйце, сіль, цукор і збийте все блендером. Додайте борошно і знову все перемішайте. Робочу поверхню присипте борошном і викладіть частину тіста, обваляйте і розкотіть його руками в довгу "ковбаску". Наріжте на невеликі шматочки завтовшки близько 5 мм. Опускайте один за одним вареники в киплячу воду і варіть 1-2 хвилини з моменту спливання. Подавайте з маслом та сметаною.

Раніше ще одним цікавим та простим рецептом лінивих вареників із сиром поділилася українська фудблогерка Ліза Глінська. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.