Чудовий шоколадний торт, для якого не потрібне борошно: готується дуже просто (відео)
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На такий торт піде не так багато часу, але результат приємно здивує
Якщо хочеться порадувати себе та близьких чимось солоденьким, але не шкодити фігурі, є вихід – випічка без борошна. І це може бути не тільки домашня сирна запіканка, а й цілком ефектний шоколадний торт. Ніжний крем зробить смак десерту просто ідеальним.
Простий рецепт шоколадного торта, для приготування якого не потрібне борошно, розповідає нутриціолог Любов Жуковська у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, його ніжна текстура і вишуканий смак запевняють у тому, що солодощі не обов’язково мають містити цукор і борошно. До того ж десерт готується дуже просто.
Рецепт шоколадного торта без борошна
Інгредієнти:
- Шоколад — 100 г
- Масло вершкове — 85 г
- Яйце — 6 шт.
- Какао — 10 г
- Сіль
- Підсолоджувач
Для крему:
- Крем-сир — 270 г
- Вершки 33% — 200 г
- Какао — 2 ч. л.
- Підсолоджувач
Спосіб приготування:
- Розтопити шоколад та масло, перемішати.
- Збити жовтки з підсолоджувачем і какао, додати шоколадну масу, що остигнула, перемішати міксером.
- Збити білки із сіллю до стійких піків, акуратно ввести в шоколадну масу.
- Викласти масу на пергамент, розрівняти у вигляді прямокутника. Обов’язково пергамент.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- Корж повністю остудити та розрізати на рівні 4 частини.
- Для крему збити вершки до піків, додати інші інгредієнти, перемішати міксером.
- Зібрати торт, чергуючи коржі та крем.
- Прикрасити за бажанням.
- Залишити у холодильнику на 3 години, а краще на ніч.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, який можна спекти без яєць. А також ми розповідали про секрети приготування тертого пирога, щоб смак вийшов, як у бабусі.