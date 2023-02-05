Чудовий шоколадний торт, для якого не потрібне борошно: готується дуже просто (відео)

На такий торт піде не так багато часу, але результат приємно здивує

Якщо хочеться порадувати себе та близьких чимось солоденьким, але не шкодити фігурі, є вихід – випічка без борошна. І це може бути не тільки домашня сирна запіканка, а й цілком ефектний шоколадний торт. Ніжний крем зробить смак десерту просто ідеальним.

Простий рецепт шоколадного торта, для приготування якого не потрібне борошно, розповідає нутриціолог Любов Жуковська у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, його ніжна текстура і вишуканий смак запевняють у тому, що солодощі не обов’язково мають містити цукор і борошно. До того ж десерт готується дуже просто.

Рецепт шоколадного торта без борошна

Інгредієнти:

Шоколад — 100 г

Масло вершкове — 85 г

Яйце — 6 шт.

Какао — 10 г

Сіль

Підсолоджувач

Для крему:

Крем-сир — 270 г

Вершки 33% — 200 г

Какао — 2 ч. л.

Підсолоджувач

Спосіб приготування:

Розтопити шоколад та масло, перемішати. Збити жовтки з підсолоджувачем і какао, додати шоколадну масу, що остигнула, перемішати міксером. Збити білки із сіллю до стійких піків, акуратно ввести в шоколадну масу. Викласти масу на пергамент, розрівняти у вигляді прямокутника. Обов’язково пергамент. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Корж повністю остудити та розрізати на рівні 4 частини. Для крему збити вершки до піків, додати інші інгредієнти, перемішати міксером. Зібрати торт, чергуючи коржі та крем. Прикрасити за бажанням. Залишити у холодильнику на 3 години, а краще на ніч.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, який можна спекти без яєць. А також ми розповідали про секрети приготування тертого пирога, щоб смак вийшов, як у бабусі.