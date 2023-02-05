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Чудовий шоколадний торт, для якого не потрібне борошно: готується дуже просто (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня випічка завжди смачніша за магазинну Новина оновлена 05 лютого 2023, 18:31
Домашня випічка завжди смачніша за магазинну. Фото ThermoRecetas

На такий торт піде не так багато часу, але результат приємно здивує

Якщо хочеться порадувати себе та близьких чимось солоденьким, але не шкодити фігурі, є вихід – випічка без борошна. І це може бути не тільки домашня сирна запіканка, а й цілком ефектний шоколадний торт. Ніжний крем зробить смак десерту просто ідеальним.

Простий рецепт шоколадного торта, для приготування якого не потрібне борошно, розповідає нутриціолог Любов Жуковська у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, його ніжна текстура і вишуканий смак запевняють у тому, що солодощі не обов’язково мають містити цукор і борошно. До того ж десерт готується дуже просто.

Рецепт шоколадного торта без борошна

Інгредієнти:

  • Шоколад — 100 г
  • Масло вершкове — 85 г
  • Яйце — 6 шт.
  • Какао — 10 г
  • Сіль
  • Підсолоджувач

Для крему:

  • Крем-сир — 270 г
  • Вершки 33% — 200 г
  • Какао — 2 ч. л.
  • Підсолоджувач

Спосіб приготування:

  1. Розтопити шоколад та масло, перемішати.
  2. Збити жовтки з підсолоджувачем і какао, додати шоколадну масу, що остигнула, перемішати міксером.
  3. Збити білки із сіллю до стійких піків, акуратно ввести в шоколадну масу.
  4. Викласти масу на пергамент, розрівняти у вигляді прямокутника. Обов’язково пергамент.
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  6. Корж повністю остудити та розрізати на рівні 4 частини.
  7. Для крему збити вершки до піків, додати інші інгредієнти, перемішати міксером.
  8. Зібрати торт, чергуючи коржі та крем.
  9. Прикрасити за бажанням.
  10. Залишити у холодильнику на 3 години, а краще на ніч.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шоколадного торта, який можна спекти без яєць. А також ми розповідали про секрети приготування тертого пирога, щоб смак вийшов, як у бабусі.

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#Рецепт #Торт