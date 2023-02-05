Рецепт напрочуд смачного закусочного пирога з шести інгредієнтів: ідеально підійде на сніданок (відео)

Начинку до закусочного пирога можна варіювати на ваш смак

Якщо вам набрид омлет на сніданок, хоча і його можна приготувати шикарно, спробуйте варіант іншої страви — закусочний пиріг з листкового тіста. Виходить хрустким та апетитним. Інгредієнти в начинці, включаючи ковбасу й сир, зроблять ваш сніданок ситним і смачним.

Простий рецепт закусочного пирога із шести інгредієнтів опублікував фудблог kelbas_v в Інстаграм. Бонус цієї кулінарної ідеї в тому, що продукти для начинки можна підібрати на ваш смак. Або щоразу вигадувати новий смак.

Інгредієнти:

3 яйця

100 мл молока

Зелена цибуля

50-70 г шинки/ковбаси

50-70 г твердого сиру

500 г бездріжжового листкового тіста

Спосіб приготування:

Розморожуємо тісто. Увечері покладіть його на верхню полицю холодильника і на ранок матимете тісто в ідеальному стані. Готуємо начинку. Збиваємо яйця, додаємо молоко, нарізані шинку і зелену цибулю, перемішуємо, виливаємо на розігріту і змащену олією сковороду, даємо 1 хвилину "схопитися" і починаємо перемішувати лопаткою 2-3 хвилини, роблячи таку собі яєчну кашу. Знімаємо сковороду з вогню і даємо масі трохи охолонути. Збираємо пиріг. Тісто трохи розкочуємо в прямокутник і перекладаємо на лист, застелений змащеною олією пергаментом. На середину викладаємо яєчну суміш, посипаємо її тертим сиром, робимо надрізи на тесті й складаємо кіску (показано на відео). Покладіть обрізки тіста зверху. Змащуємо пиріг збитим яйцем, присипаємо кунжутом, печемо 20-25 хвилин при 200 градусах. Ставте обов’язково у розігріту духовку.

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