Готуємо справжній зелений борщ: ідеальна страва на обід для всієї сім'ї

Відомий шеф-кухар поділився своїм рецептом української страви

Українська кухня славиться своїми смачними та поживними стравами. Однією з таких є зелений борщ – за останні роки з'явилася величезна кількість варіацій рецептів, які сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.

Український кулінар Євген Клопотенко поділився своїм рецептом зеленого борщу – з кропивою та селерою. А під час процесу деякі інгредієнти шеф-кухар пропонує збити блендером. За словами Євгена, ця невеличка хитрість придасть борщу апетитний і насичений зелений колір.

Інгредієнти:

Курячі стегна – 2 шт;

Картопля – 3-4 шт;

Яйця – 3-4 шт;

Вода – 3 л;

Ріпчаста цибуля – 2 шт;

Морква – 1 шт;

Корень селери – 1/4 шт;

Лаврові листки – 2-3 шт;

Щавель – 1 пучок;

Кропива – 1 пучок;

Петрушка – 10 гілочок;

Духмяний перець – 3-4 горошини;

Соняшникова олія – 3 ст.л.

Приготування:

Починати приготування зеленого борщу слід з бульйону: у каструлю до промитих курячих стегон покладіть цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви, нарізаний корінь селери, духмяний перець і лаврові листки. Інгредієнти залийте 3 л води та варіть 30 хвилин. Після того, як бульйон звариться, дістаньте овочі з каструлі. Тепер готуємо зажарку. Для цього другу ріпчасту цибулю наріжте на дрібні шматочки та підсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. У цей час натріть іншу частину моркви на великій терці та додайте до цибулі. Смажити овочі необхідно близько 5 хвилин. 3-4 картоплі наріжте на шматочки та додайте до бульйону. Варіть 15 хвилин. У цей час окремо треба зварити яйця в підсоленій воді. Коли борщ майже приготується, додайте до бульйону з картоплею порізану зелень: половину пучка щавлю та пучок кропиви. Також не забуваємо про зажарку. Іншу частину щавлю змішати з петрушкою та залити 150 мл води. Перебити зелень блендером до стану пюре, пропустити через сито та додати до зеленого борщу. Доведіть борщ до кипіння. Подавайте страву з розрізаними навпіл яйцями. Смачного!

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