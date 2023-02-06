Готуємо справжній зелений борщ: ідеальна страва на обід для всієї сім'ї
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Відомий шеф-кухар поділився своїм рецептом української страви
Українська кухня славиться своїми смачними та поживними стравами. Однією з таких є зелений борщ – за останні роки з'явилася величезна кількість варіацій рецептів, які сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.
Український кулінар Євген Клопотенко поділився своїм рецептом зеленого борщу – з кропивою та селерою. А під час процесу деякі інгредієнти шеф-кухар пропонує збити блендером. За словами Євгена, ця невеличка хитрість придасть борщу апетитний і насичений зелений колір.
Інгредієнти:
- Курячі стегна – 2 шт;
- Картопля – 3-4 шт;
- Яйця – 3-4 шт;
- Вода – 3 л;
- Ріпчаста цибуля – 2 шт;
- Морква – 1 шт;
- Корень селери – 1/4 шт;
- Лаврові листки – 2-3 шт;
- Щавель – 1 пучок;
- Кропива – 1 пучок;
- Петрушка – 10 гілочок;
- Духмяний перець – 3-4 горошини;
- Соняшникова олія – 3 ст.л.
Приготування:
- Починати приготування зеленого борщу слід з бульйону: у каструлю до промитих курячих стегон покладіть цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви, нарізаний корінь селери, духмяний перець і лаврові листки. Інгредієнти залийте 3 л води та варіть 30 хвилин.
- Після того, як бульйон звариться, дістаньте овочі з каструлі.
- Тепер готуємо зажарку. Для цього другу ріпчасту цибулю наріжте на дрібні шматочки та підсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. У цей час натріть іншу частину моркви на великій терці та додайте до цибулі. Смажити овочі необхідно близько 5 хвилин.
- 3-4 картоплі наріжте на шматочки та додайте до бульйону. Варіть 15 хвилин.
- У цей час окремо треба зварити яйця в підсоленій воді.
- Коли борщ майже приготується, додайте до бульйону з картоплею порізану зелень: половину пучка щавлю та пучок кропиви. Також не забуваємо про зажарку.
- Іншу частину щавлю змішати з петрушкою та залити 150 мл води. Перебити зелень блендером до стану пюре, пропустити через сито та додати до зеленого борщу.
- Доведіть борщ до кипіння.
- Подавайте страву з розрізаними навпіл яйцями. Смачного!
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