Райська насолода: рецепт домашніх цукерок "Рафаелло" з трьох інгредієнтів

На приготування цього десерту у вас піде від сили пів години.

Будь-який десерт, приготовлений своїми руками, виходить набагато смачнішим за магазинний. А якщо він ще й готується дуже швидко і без смаження/варіння або випікання в духовці, то взагалі ціни немає такого рецепта. Наприклад, ви можете приготувати приголомшливий кокосовий торт без випічки або поласувати саморобними цукерками "Рафаелло".

Рецептом найсмачніших кокосових цукерок, у якому лише 3 інгредієнти, поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова у себе на сторінці в Інстаграм. Блогер зазначає, що із зазначеної кількості продуктів, виходить 20 смачненьких цукерок.

"Райська насолода, інакше не скажеш" — додала Юлія.

Кокосові цукерки: рецепт

Інгредієнти:

кокосова стружка – 200 г (+20 г для обсипання)

згущене молоко — 4 ст.л.

мигдаль

Спосіб приготування:

До кокосової стружки додайте згущене молоко, і добре перемішайте все до однорідності (маса повинна тримати форму, якщо її стиснути в руці). Після цього суміш відправте в холодильник на 20 хвилин. З готової маси формуйте кульки, і в центр кладіть мигдаль. Кульки обвалюйте в кокосовій стружці (якщо погано липнуть, на одну секунду занурте кульку в холодну воду).

Раніше ми розповідали, як приготувати дивну сирну запіканку без цукру та борошна. Цей простий рецепт вам сподобається!