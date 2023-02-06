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"Романтичне" печиво із серцями: рецепт приголомшливого десерту на День святого Валентина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що приготувати на День закоханих
Що приготувати на День закоханих. Фото instagram

Найсмачніший рецепт домашнього печива для закоханих

На календарі лютий, а це означає, що зовсім скоро, а саме 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року — День святого Валентина чи День усіх закоханих. Чому б не порадувати свою кохану людину смачними солодощами власного приготування. Це можуть бути чудові домашні цукерки аля "Рафаелло", або миле печиво з серцями.

Рецептом такого печива поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що тісто на печиво виходить таким легким, що воно просто тане у роті. Обов’язково спробуйте приготувати десерт.

Найсмачніше печиво із сердечками на День закоханих: рецепт

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 200г
  • цукор — 120г
  • ванільний цукор – 10г
  • яйця – 2 шт.
  • борошно ~400 — 430г
  • розпушувач – 1 ч.л.
  • сіль — щіпка
  • джем, варення або топінг

Спосіб приготування:

  1. Олію кімнатної температури змішайте з цукром, сіллю та ванільним цукром, і все добре перемішайте.
  2. Додайте яйця і збийте міксером в однорідну масу. Поступово додавайте борошно, що просіює, і розпушувач. Повинно вийти м’яке тісто.
  3. Формуйте невеликі кульки, пальцем зробіть форму серця центром майбутнього печива і залийте його топінгом (джемом або варенням).
  4. Випікайте у розігрітій духовці до 180° приблизно 8-10 хвилин.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати коханому хлопцеві чи чоловікові у День закоханих. "Телеграф" створив цілу вибірку ідей для створення милих презентів своїми руками.

Теги:
#Рецепт #Печиво #День закоханих #День Святого Валентина