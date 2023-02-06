"Романтичне" печиво із серцями: рецепт приголомшливого десерту на День святого Валентина

Найсмачніший рецепт домашнього печива для закоханих

На календарі лютий, а це означає, що зовсім скоро, а саме 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року — День святого Валентина чи День усіх закоханих. Чому б не порадувати свою кохану людину смачними солодощами власного приготування. Це можуть бути чудові домашні цукерки аля "Рафаелло", або миле печиво з серцями.

Рецептом такого печива поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що тісто на печиво виходить таким легким, що воно просто тане у роті. Обов’язково спробуйте приготувати десерт.

Найсмачніше печиво із сердечками на День закоханих: рецепт

Інгредієнти:

вершкове масло — 200г

цукор — 120г

ванільний цукор – 10г

яйця – 2 шт.

борошно ~400 — 430г

розпушувач – 1 ч.л.

сіль — щіпка

джем, варення або топінг

Спосіб приготування:

Олію кімнатної температури змішайте з цукром, сіллю та ванільним цукром, і все добре перемішайте. Додайте яйця і збийте міксером в однорідну масу. Поступово додавайте борошно, що просіює, і розпушувач. Повинно вийти м’яке тісто. Формуйте невеликі кульки, пальцем зробіть форму серця центром майбутнього печива і залийте його топінгом (джемом або варенням). Випікайте у розігрітій духовці до 180° приблизно 8-10 хвилин.

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