"Романтичне" печиво із серцями: рецепт приголомшливого десерту на День святого Валентина
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Найсмачніший рецепт домашнього печива для закоханих
На календарі лютий, а це означає, що зовсім скоро, а саме 14 лютого, відзначається найромантичніше свято року — День святого Валентина чи День усіх закоханих. Чому б не порадувати свою кохану людину смачними солодощами власного приготування. Це можуть бути чудові домашні цукерки аля "Рафаелло", або миле печиво з серцями.
Рецептом такого печива поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що тісто на печиво виходить таким легким, що воно просто тане у роті. Обов’язково спробуйте приготувати десерт.
Найсмачніше печиво із сердечками на День закоханих: рецепт
Інгредієнти:
- вершкове масло — 200г
- цукор — 120г
- ванільний цукор – 10г
- яйця – 2 шт.
- борошно ~400 — 430г
- розпушувач – 1 ч.л.
- сіль — щіпка
- джем, варення або топінг
Спосіб приготування:
- Олію кімнатної температури змішайте з цукром, сіллю та ванільним цукром, і все добре перемішайте.
- Додайте яйця і збийте міксером в однорідну масу. Поступово додавайте борошно, що просіює, і розпушувач. Повинно вийти м’яке тісто.
- Формуйте невеликі кульки, пальцем зробіть форму серця центром майбутнього печива і залийте його топінгом (джемом або варенням).
- Випікайте у розігрітій духовці до 180° приблизно 8-10 хвилин.
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