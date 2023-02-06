Подавати зі сметанкою: рецепт картопляних зраз з рум'яною скоринкою і апетитною начинкою (відео)

Смачна і бюджетна страва, яка дуже легка в приготуванні

Ароматні картопляні зрази, безсумнівно, сподобаються не тільки вегетаріанцям або тим, хто дотримується посту, але і м'ясоїдам. Пропонуємо приготувати зрази з грибною начинкою. Хоча зробити їх можна з будь-яких овочів. Це вже на ваш смак.

"Їх можна заморозити і швидко підсмажити, коли у вас немає часу готувати вечерю. Начинки можна робити різні: з капустою, м’ясом, грибами" — зазначає фудблогер Тетяна, рекомендуючи подавати готову страву зі сметаною.

Як приготувати картопляні зрази

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1 яйце

2-3 ст.л. борошна

сіль, перець, сушений часник

Для начинки:

500 г грибів

150 г сулугуні

Приготування:

Картоплю очистити, залити водою, посолити і відварити до повної готовності. Ретельно злити воду. Її не повинно залишитись ні краплі. Перекласти картоплю в миску і потовкти в пюре. Дати охолонути до теплого, періодично помішуючи. Додати яйце, сіль, перець, сушений часник і гарно вимішати. Додати борошно і вимішати ще раз. Повинно вийти однорідне тісто, яке гарно ліпиться. Робочу поверхню притрусити борошном. Робимо начинку. Гриби дрібно порізати. Обсмажити до хрусткої скоринки. Посолити, поперчити. Як охолонуть, додати натертий сир. Взяти невеличку частину тіста, сформувати кульку. Розім'яти її пальцями. Покласти начинку і зліпити краї, сформувавши форму овального чи круглого пиріжка. Готові зрази обсмажити на середньому вогні з двох боків до рум'яної скоринки.

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