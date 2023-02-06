Подавати зі сметанкою: рецепт картопляних зраз з рум'яною скоринкою і апетитною начинкою (відео)
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Смачна і бюджетна страва, яка дуже легка в приготуванні
Ароматні картопляні зрази, безсумнівно, сподобаються не тільки вегетаріанцям або тим, хто дотримується посту, але і м'ясоїдам. Пропонуємо приготувати зрази з грибною начинкою. Хоча зробити їх можна з будь-яких овочів. Це вже на ваш смак.
"Їх можна заморозити і швидко підсмажити, коли у вас немає часу готувати вечерю. Начинки можна робити різні: з капустою, м’ясом, грибами" — зазначає фудблогер Тетяна, рекомендуючи подавати готову страву зі сметаною.
Як приготувати картопляні зрази
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 яйце
- 2-3 ст.л. борошна
- сіль, перець, сушений часник
Для начинки:
- 500 г грибів
- 150 г сулугуні
Приготування:
- Картоплю очистити, залити водою, посолити і відварити до повної готовності.
- Ретельно злити воду. Її не повинно залишитись ні краплі.
- Перекласти картоплю в миску і потовкти в пюре. Дати охолонути до теплого, періодично помішуючи.
- Додати яйце, сіль, перець, сушений часник і гарно вимішати.
- Додати борошно і вимішати ще раз. Повинно вийти однорідне тісто, яке гарно ліпиться.
- Робочу поверхню притрусити борошном.
- Робимо начинку. Гриби дрібно порізати. Обсмажити до хрусткої скоринки. Посолити, поперчити. Як охолонуть, додати натертий сир.
- Взяти невеличку частину тіста, сформувати кульку. Розім'яти її пальцями. Покласти начинку і зліпити краї, сформувавши форму овального чи круглого пиріжка.
- Готові зрази обсмажити на середньому вогні з двох боків до рум'яної скоринки.
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