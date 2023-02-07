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Смачне, ароматне та легке у приготуванні: рецепт незвичайного м’ятного печива

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Смачне м’ятне печиво — покрокове приготування
Смачне м’ятне печиво — покрокове приготування. Фото instagram

Рецепт для любителів чогось незвичайного

Необов’язково купувати в магазині різне печиво та десерти, щоб потішити себе за чаєм. А все тому, що навіть саму незвичайну випічку можна приготувати самостійно, і при чому вона буде в рази смачнішою за магазинну. Пропонуємо вам якось приготувати незвичайне м’ятне печиво.

Рецептом такого десерту поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що печиво виходить дуже смачним та ароматним, а також воно легке у приготуванні.

М’ятне печиво: рецепт

Інгредієнти:

  • борошно — 400г
  • вершкове масло — 200г
  • цукор — 200г
  • яйця – 2 шт.
  • м’ята – 60г
  • розпушувач – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Листя свіжої м’яти помийте та обсушіть. Додайте до м’яти цукор і пробийте все за допомогою занурювального блендера до однорідності.
  2. У м’ятну масу додайте яйця, і ще раз пробийте, щоб вийшла рідка маса болотного кольору.
  3. Додайте розтоплене вершкове масло і пробийте блендером до гладкості ще раз.
  4. Потім поступово додайте борошно, розпушувач і замісіть тісто. Тісто виходить м’яким і трохи липким.
  5. Сформуйте невеликі кульки, викладіть їх на аркуш застелений пергаментом. Прикрасьте горіхами і відправте в духовку на 15 хвилин|мінути| при 180°.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматне та смачне печиво з повидлом. Від цього десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.

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#Рецепт #Печиво #Рецепти