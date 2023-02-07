Смачне, ароматне та легке у приготуванні: рецепт незвичайного м’ятного печива
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Рецепт для любителів чогось незвичайного
Необов’язково купувати в магазині різне печиво та десерти, щоб потішити себе за чаєм. А все тому, що навіть саму незвичайну випічку можна приготувати самостійно, і при чому вона буде в рази смачнішою за магазинну. Пропонуємо вам якось приготувати незвичайне м’ятне печиво.
Рецептом такого десерту поділилася кулінарний блогер Юлія Петрова на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар зазначає, що печиво виходить дуже смачним та ароматним, а також воно легке у приготуванні.
М’ятне печиво: рецепт
Інгредієнти:
- борошно — 400г
- вершкове масло — 200г
- цукор — 200г
- яйця – 2 шт.
- м’ята – 60г
- розпушувач – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Листя свіжої м’яти помийте та обсушіть. Додайте до м’яти цукор і пробийте все за допомогою занурювального блендера до однорідності.
- У м’ятну масу додайте яйця, і ще раз пробийте, щоб вийшла рідка маса болотного кольору.
- Додайте розтоплене вершкове масло і пробийте блендером до гладкості ще раз.
- Потім поступово додайте борошно, розпушувач і замісіть тісто. Тісто виходить м’яким і трохи липким.
- Сформуйте невеликі кульки, викладіть їх на аркуш застелений пергаментом. Прикрасьте горіхами і відправте в духовку на 15 хвилин|мінути| при 180°.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ароматне та смачне печиво з повидлом. Від цього десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.