Без борошна та зайвих калорій: простий рецепт дивовижного кокосового печива (відео)

Такий десерт не сильно позначиться на фігурі

Десерти без борошна – чудова альтернатива для тих, хто хоче з’їсти щось смачне, але не зіпсувати фігуру. Без цього інгредієнта можна зробити як приголомшливий торт, так і дивовижне домашнє печиво з кокосовою стружкою.

Простий рецепт кокосового печива розповідає нутриціолог Любов Жуковська у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, з такою випічкою можна не переживати за зайві калорії, а влаштовувати ароматні чаювання. До того ж готується цей десерт неймовірно просто.

Рецепт кокосового печива без борошна

Інгредієнти:

150 г кокосової стружки

5 яєць

Дрібка ваніліну

Дрібка солі

Цукрозамінник за смаком (добре підійде стевія)

Спосіб приготування:

Збиваємо окремо білки із щіпкою солі (не сильно). Далі додаємо ванілін та підсолоджувач. Збиваємо до міцних піків. Висипаємо кокосову стружку, збиті жовтки та обережно перемішуємо. Викладаємо на пергамент, як на відео. Випікаємо протягом 15 хвилин при 180 градусах.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт чудового шоколадного торта, який можна спекти без яєць. А також ми розповідали, як приготувати тертий пиріг, такий десерт у дитинстві нам подавали бабусі.