Без борошна та зайвих калорій: простий рецепт дивовижного кокосового печива (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий десерт не сильно позначиться на фігурі
Десерти без борошна – чудова альтернатива для тих, хто хоче з’їсти щось смачне, але не зіпсувати фігуру. Без цього інгредієнта можна зробити як приголомшливий торт, так і дивовижне домашнє печиво з кокосовою стружкою.
Простий рецепт кокосового печива розповідає нутриціолог Любов Жуковська у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, з такою випічкою можна не переживати за зайві калорії, а влаштовувати ароматні чаювання. До того ж готується цей десерт неймовірно просто.
Рецепт кокосового печива без борошна
Інгредієнти:
- 150 г кокосової стружки
- 5 яєць
- Дрібка ваніліну
- Дрібка солі
- Цукрозамінник за смаком (добре підійде стевія)
Спосіб приготування:
- Збиваємо окремо білки із щіпкою солі (не сильно).
- Далі додаємо ванілін та підсолоджувач. Збиваємо до міцних піків.
- Висипаємо кокосову стружку, збиті жовтки та обережно перемішуємо.
- Викладаємо на пергамент, як на відео.
- Випікаємо протягом 15 хвилин при 180 градусах.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт чудового шоколадного торта, який можна спекти без яєць. А також ми розповідали, як приготувати тертий пиріг, такий десерт у дитинстві нам подавали бабусі.